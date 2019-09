von Boris Burkhardt

Zwei Jahre ist die Solaranlage auf der Deponie Herten in Betrieb, die größte ihrer Art bis nach Freiburg. Die teilhabende Genossenschaft Bürgerenergie Dreiländereck, die in Rheinfelden gegründet wurde, zieht Bilanz – mit einer überraschenden Erkenntnis.

11319 Photovoltaikpanels auf dem Hügel

Der Juli dieses Jahres war mit einer Produktion von 490 758 Kilowattstunden mit Abstand der produktivste Monat für die Solaranlage, seit sie vor etwas mehr als zwei Jahren in Betrieb ging. Martin Völkle, Geschäftsführer der Bürgerenergie Dreiländereck, bestätigt: Auch der Juni 2019 war mit 470 774 Kilowattstunden sonnenreicher als beide Monate im Vorjahr (439 346 Kilowattstunden im Juni und 427 223 im Juli). 11 319 Photovoltaikpanels sind auf dem Hügel der Deponie hinter dem Recyclinghof zwischen B 34 und Rhein montiert. Die Anlage hat eine Jahresleistung von rund drei Millionen Kilowattstunden, also drei Megawattstunden.

1000 Haushalte können versorgt werden

Laut Völkle können etwa 1000 Haushalte damit versorgt werden. Allerdings muss man auch vergleichen: Das Wasserkraftwerk Rheinfelden produziert 600 Megawattstunden. „Ein Tropfen ins Meer“ sei die Anlage in Herten dem gegenüber, gibt Völkle zu. Aber die Solaranlage liefere gerade tagsüber, wenn am meisten Strom verbraucht werde und im Sommer Niedrigwasser herrsche, zusätzliche Energie. Zudem müsse man die Solarenergie in ihrer Gesamtleistung sehen. In Deutschland produzieren nach seinen Angaben 1,5 Millionen Photovoltaikanlagen täglich 30 Gigawattstunden Energie, gleich der Leistung von 30 Atomkraftwerken.

Bürgerenergie betreibt 50 kleinere Dachanlagen

Die Bürgerenergie Dreiländereck selbst betreibt zusätzlich zu Herten rund 50 deutlich kleinere Dachanlagen zwischen Rheinfelden, Schopfheim und Fischingen mit einer Gesamtleistung von zwei Megawattstunden. Die Anlage in Herten baute und finanzierte die ursprünglich Rheinfelder Genossenschaft gemeinsam mit den Elektrizitätswerken Schönau (EWS) und der Bürgerwindrat Blauen aus Schliengen: Jedem Partner gehört ein Drittel der Panels und der Leistungsvergütung. Gemeinsam mit der Bürgerwindrat Blauen betreibt die Bürgerenergie seit vergangenem Jahr außerdem die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Recyclinghofes in unmittelbarer Nähe: Mit 165 Kilowattstunden Spitzenleistung entspricht auch diese Anlage den Erwartungen.

Genossenschaftler mit langjähriger Erfahrung

Da das Satteldach eine sehr geringe Neigung hat, lohnen sich sogar Solarpanels auf der Nordseite. „Je größer die Anlage, desto günstiger die Fixkosten“, erklärt Völkle. Um vorhersagen zu können, welchen Sonneneinfall eine Anlage erhalten wird, verlassen sich die Genossenschaftler auf ihre langjährige Erfahrung. Mit Peter Schalajda von der Bürgerwindrat Blauen haben sie aber auch einen professionellen Solarfachmann in ihren Reihen.

Energiegenossenschaftler sind von der Abfallwirtschaft abhängig

Die Anlage auf dem Dach des Recyclinghofes war laut Völkle sogar vor der weitaus größeren auf der Deponie geplant. Der Umbau des Recyclinghofs durch die Abfallwirtschaft des Landkreis Lörrach dauerte allerdings länger als geplant. Auch ansonsten sind die Energiegenossenschaftler von der Abfallwirtschaft abhängig. Immer auf der Suche nach weiteren Großflächen für Solaranlagen kommen im Landkreis laut Völkle fast nur geschlossene Deponien in Frage.

Landwirtschaft und Gewerbe nutzen andere geeignete Flächen

Andere geeignete Flächen würden durch Landwirtschaft oder Gewerbe genutzt. Auch in Rheinfelden gebe es eine Fläche auf einem Industrieareal, die der Besitzer bisher aber nicht verpachten wolle. Völkle hofft deshalb, dass die Abfallwirtschaft bald weitere Deponieflächen freigeben wird, die sie derzeit auf Untergrundbeschaffenheit und Schadstoffbelastung untersuche.

Obwohl die Anlage in Herten auf einer Müllhalde gebaut ist, schrieb das Gesetz Ausgleichsmaßnahmen vor. Deshalb befindet sich auf der Spitze des künstlichen Hügels ein kleines Biotop für Eidechsen. Doch die gesamte Anlage hat sich durch den intensiven Pflanzenbewuchs, der nur zwei Mal im Jahr durch Mäharbeiten gestört wird, inzwischen in ein Biotop für Insekten und kleine Wirbeltiere verwandelt.