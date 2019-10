von Sophia Kaiser

Von Donnerstag bis Sonntag hatte die Dreilandmesse auf dem Tutti-Kiesi Areal für Besucher geöffnet. In fünf Hallen stellten sich Hersteller aus dem Bereich Hausbau, Wohnen, Genuss, Accessoires und Wohlfühlen vor. Ein Rundgang durch die fünf Hallen und das Gelände.

Rheinfelden Veranstalterin kündigt Aus der Dreilandmesse an Das könnte Sie auch interessieren

Graue Wolken hängen am Samstag über dem Tutti-Kiesi-Gelände, es ist kühl und regnet immer wieder. Trocken bleiben die Besucher nur in den Hallen, in denen die meisten Aussteller ihre Stände aufgebaut haben. Die wenigen Aussteller vor den zeltartigen Hallen, zu denen auch Harley Davidson-Motorräder und Autohändler gehören, müssen sich vor allem mit der Laufkundschaft, die beim Weiterziehen von Zelt zu Zelt an ihnen vorbeikommt, zufriedengeben.

Themenschwerpunkt in fünf Hallen

Nach Themenschwerpunkten sortiert, reihen sich die großen Zelte aneinander. Drinnen gibt es alles Mögliche zu finden. In den ersten beiden Hallen, die sich auf Bauen und Wohnen beschränken, finden sich Anbieter für Fenster, Treppen, Eingangstüren, Alarmanlagen und alle Bereiche rund ums Haus. Die anderen drei Hallen beinhalten vor allem Aussteller aus den Bereichen Gesundheit, Genuss, Tourismus und Accessoires.

Rheinfelden Die Dreilandmesse als Leistungsschau der Region in Rheinfelden ist mit guter Resonanz gestartet Das könnte Sie auch interessieren

Für die einzelnen Messetage wurde ein begleitendes Programm auf die Beine gestellt, dass vor allem aus informativen Vorträgen zu den ausgestellten Themen und einer Show-Küche besteht. Die meisten der Messebesucher sammeln sich in den Hallen, in denen Weine, Feinkost und andere Lebensmittel ausgestellt werden. Überall gibt es etwas zu probieren, die Wein- und Likörverkostungen werden von den meisten gerne angenommen. Einige der Standbetreiber bereiten ihre Ausstellungstücke sogar frisch für Interessierte zu. So landen etwa Schweizer Shrimps direkt vor den Augen der Besucher in der Pfanne.

Aussteller werben mit Rabatten

Auch bei den Freizeitangeboten, vor allem den Ständen mit Radsportartikeln, Fahrrädern und E-Bikes, finden sich immer wieder Interessenten ein, die die Messe nutzen, um sich über mögliche Angebote zu informieren. Viele der Aussteller, vor allem im Bereich Wohnen, werben mit Rabatten bei einem Kauf vor Ort gelockt. Es finden sich auch einige außergewöhnliche Ausstellungsstücke, in einer Halle etwa kann man selbstgestrickte Accessoires aus Haustierfell kaufen.

Bad Säckingen Hier lohnt sich für Familien ein Besuch: Überblick über die Herbstmessen in der Region Das könnte Sie auch interessieren

Der große Besucherandrang bleibt jedoch am Samstag, wie auch an den anderen Tagen, aus, was wohl vor allem am ungemütlichen Wetter liegt. Einige Besucher und Aussteller finden auch den Eintrittspreis von fünf bis sieben Euro etwas hoch. Er ist ähnlich wie der der Regio-Messe Lörrach, die aber mehr Aussteller hat. Einige der Aussteller bemerken, dass die meisten Besucher dort blieben, wo es kostenlose Proben gibt. An den anderen Ständen werde lediglich vorbeigeschlendert, ohne genauer zu schauen. Ein Besucher äußert seinen Unmut darüber, dass nicht mehr darauf geachtet wurde, wirklich nur lokale Aussteller zu präsentieren.

Parken als Problem für Aussteller

Ein Problem in diesem Jahr ist das Parken rund um das Gelände. Einige der Aussteller beschwerten sich bei Veranstalterin Regina Rieger über Androhungen von Strafzetteln, die ihnen auf dem Tutti-Kiesi Gelände ausgestellt wurden. „Wir hatten einen tollen Messe-Auftakt am Donnerstag, aber nach dem wirklich schlechten Wetter am Freitag und den daraus resultierenden wenigen Besuchern ist ein Strafzettel das Letzte, was die Aussteller gebrauchen können“, so Rieger.