So viele Nagelstudios in Rheinfelden – muss das sein?

Die Branche ist in der Stadt reichlich vertreten. Bevölkerung betrachtet den Trend teils kritisch. Auch Wirtschaftsförderer und Gewerbeverein haben eine Auge auf die Entwicklung

Rheinfelden – Feilen, kleben, lackieren – Rheinfelden scheint ein wahres Paradies für Nagelstudiobetreiber- und -kunden zu sein. Denn zumindest gefühlt befindet sich an jeder Ecke eines der meist quitschbunt dekorierten Studios, und kaum steht mal ein Ladenlokal leer, eröffnet kurze Zeit später ein neues „Nail-Beautycenter“. Doch ist die Zahl der Nagelstudios für eine Stadt wie Rheinfelden vielleicht zu groß? Bürger, Gewerbeverein und sogar Nagelstudiobesitzer sagen ganz klar: "Ja." Wirtschaftsförderer Elmar Wendland betrachtet das differenzierter.

Stadt hat wenig Einfluss

Wie viele Nagelstudios es in der Stadt gibt, das kann Wirtschaftsförderer Elmar Wendland gar nicht so genau sagen. Er schätzt, dass es um die sieben Stück sind, wobei Maniküre-Angebote in Privaträumen da noch nicht eingerechnet sind. „Es gab tatsächlich einige Neugründungen in den vergangenen Jahren“, sagt er. Dabei sei es besonders problematisch, dass sich die meisten davon in der Innenstadt befänden. Die Verwaltung hat darauf aber wohl nur wenig Einfluss. „Die Immobilienbesitzer entscheiden selbst, wer ein leerstehendes Lokal bezieht, die Stadt bekommt das oft gar nicht mit“, erläutert Wendland. Sein Appell an die Immobilienbesitzer lautet daher: „Nehmen Sie Kontakt mit der Verwaltung auf, wir haben oftmals Anfragen von Interessenten, die wir weitergeben können.“

Aber auch für die Bürger hat Wendland eine Botschaft: „Wir Rheinfelder sollten aufhören, schlecht über unsere Stadt zu reden. Wenn wir das tun, tun es auch die anderen.“ Zumal es unter den Nagelstudios auch durchaus einige mit hübsch gestalteten Schaufenstern und Räumen gebe. Nicht alle setzten auf blinkende Leuchtschrift und billige Glitzerdeko. Doch Wendland ist durchaus auch selbstkritisch. „Klar gibt es Probleme in Rheinfelden, keine Frage, ich erinnere nur an die Warmbacher Straße, aber wir arbeiten stetig daran, und die Stadt macht sich.“ Natürlich wünsche er sich eine größere Vielfalt an Angeboten und Branchen, aber, sagt er weiter: „Ein ordentliches Nagelstudio ist mir immer noch hundert Mal lieber als ein Automatencafé oder ein Wettbüro.“

Gewerbe sucht Lösungen

Auch Gustav Fischer, Vorsitzender des Gewerbevereins, stört sich an solchen Lokalitäten und möchte aktiv etwas dagegen unternehmen. „Wir diskutieren gerade darüber, welche Möglichkeiten es für die Stadt gibt, mehr Einfluss zu nehmen.“ Ins Detail möchte Fischer noch nicht gehen, betont aber, wie wichtig die aktuelle Diskussion sei. „Wenn wir es nicht schaffen, dass Verwaltung und Immobilienbesitzer eine Linie finden, welche Gewerbe sich in Rheinfelden ansiedeln, werden wir ein Abtriften der Innenstadt erleben.“ Übrigens findet Fischer es sehr schade, dass kein einziger der Nagelstudiobesitzer bisher Mitglied im Gewerbeverein sei, wie er sagt.

Betreiber spüren die Konkurrenz

Auch die Studiobesitzer selbst scheinen nicht so recht zufrieden mit der Situation. Hoang Thi Hoa betreibt seit rund drei Jahren das „USA Nails“ in der Friedrichstraße. Obwohl der Laden am Donnerstagmittag voll ist, spürt er die wachsende Konkurrenz. „Als wir hier angefangen haben, gab es zwei, drei weitere Studios in der Stadt. Außerdem kamen auch Kunden aus Lörrach, Schopfheim und Steinen.“ Da die Studios aber seit einigen Jahren nicht nur in Rheinfelden, sondern auch in den umliegenden Gemeinden boomen, hat Hoang Thi Hoa heute deutlich weniger Zulauf als früher – und das, obwohl er auch zahlreiche Kunden aus der Schweiz hat, wie er berichtet.

Hass gegenüber einer Berufsgruppe

Ganz andere Probleme hat Susanne Minelli. Die 35-jährige Rheinfelderin arbeitet seit 18 Jahren als selbstständige Nageldesignerin und betreibt seit 2004 ein eigenes Studio in Rheinfelden. Direkt nach der Schule begann sie, entsprechende Seminare zu belegen und Zertifikate zu erwerben, denn ein Ausbildungsberuf ist Nageldesignerin nicht. Nun sucht Minelli, die derzeit ein Studio am Adelberg betreibt, ein neues Ladenlokal, weil sie wegen Eigennutzung aus dem alten raus muss. „Ich suche seit einem Jahr, es ist extrem schwierig und traurig“, sagt Minelli. Andauernd bekomme sie zu hören, dass man keine neuen Nagelstudios mehr in der Stadt wolle. „Dabei mache ich ja kein neues Studio auf, ich suche ja nur einen neuen Platz und habe bereits meine Stammkunden.“ Teilweise seien ihr die Menschen regelrecht mit Hass begegnet, hätten ihr die Pleite gewünscht und sich über ihren Beruf lustig gemacht.

Auch in den Sozialen Netzwerken, wo sie ihre Anfrage gepostet hat, spürt man die Abneigung. Da stehen Kommentare wie: „Wie viele Nagelstudios denn noch?“, „Döner Nagel City“, und „Wer lässt sich denn heute noch die Nägel machen?“. Auch wenn Minelli das verletzt, kann sie den Ärger der Menschen dennoch verstehen. „Durch die vielen Studios, meist von Asiaten, die teils nicht mal die Hygienebestimmungen einhalten, ist der Beruf in Verruf geraten.“ Dennoch ist sie zuversichtlich, ein neues Ladenlokal zu finden; neben all den negativen Kommentaren hat sie auch viele Tipps und Vorschläge bekommen.