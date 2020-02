von Rolf Reißmann

Helmut Hälker wohnt wieder in Schwörstadt, früher schon mal in Niederdossenbach, jetzt in Dossenbach. Beim Neujahrsempfang im Ortsteil sprach er kurz über sein großes Hilfsprojekt und weckte damit Neugier. Sein Bruder Wilfried und Ehefrau Ulrike sind ebenfalls daran beteiligt. Mit der Stiftung „Wald schafft Zukunft“ streben sie gleich doppelte Hilfe an, hier in Deutschland ebenso wie in einigen Ländern Afrikas.

Aus eigenen Erfahrungen kennt Hälker die Zustände in Tansania, Indien und Madagaskar. „Für uns Europäer ist es auf den ersten Blick gar nicht verständlich, warum für dortige Dörfer der gezielte Waldanbau so wichtig ist“, erklärte er. „Früher wurden Bäume rücksichtslos gefällt, um Brennmaterial zu erhalten. Das daraus entstehende Defizit erkannten die Bewohner vieler Dörfer erst, als die Flächen kahl waren.“

Inzwischen nun hilft eine Stiftung auf Madagaskar im Gebiet um Fianarantsoa mit einer gut durchdachten Aufforstungskampagne. Erstes Anliegen dabei ist die Mischkultur. Dabei spielen Fruchtbäume eine besondere Rolle, denn sie tragen zur Ernährung bei. Der zweite Effekt ist die notwendige Schattenbildung und letztlich auch wieder zur Brennholzgewinnung. Durch Aufforstung und Nachpflanzen entwickelte sich in wenigen Jahren ein Mehrgenerationenwald, der auf Jahrzehnte hin diese Erfordernisse erfüllt. Holz aus den Wäldern ist gerade in Madagaskar auch das wichtigste Baumaterial für Häuser. In den bisherigen Jahren, die die Stiftung dort arbeitet, konnten bereits sichtbare Erfolge erreicht werden.

Zusammenarbeit mit der Kinderhilfe

Ein anderes Projekt in die Zusammenarbeit mit dem Schweizer Verein Kinderhilfe Madagaskar, um für eine Schule ein neues Dach zu errichten. Ulrike Hälker reist bereits in der kommenden Woche wieder nach Sambia. Ihr Ziel ist eine Schule für 2100 Kinder, die unter schwerer Wassernot leidet. Dort führt die Not leider zu erheblichem destruktivem Verhalten. Wegen fehlenden Holzes wird alles Brennbare entwendet und verfeuert. Deshalb soll nun Geschaffenes gesichert werden, dazu sind ein Zaun zu errichten, Schulmöbel müssen repariert werden. „Wir haben dort erfahrene Partner gefunden, die sowohl die Sicherung des Gebäudes als auch die notwendige Umstellung der Pädagogik an der Schule vorantreiben“, beschrieb Ulrike Hälker. Die enge Zusammenarbeit mit einheimischen Partnern hat sich bewährt, örtliche Fachleute sind unbedingt erforderlich. „Wenn Kinder und Eltern Erfolge erkennen, bewahren sie auch das neu Geschaffene. Für uns ist das wichtig, um langfristig zu arbeiten“, so Helmut Hälker.

Partnerschaft mit der Grundschule

Ein anderer Teil seiner Förderarbeit, ist die Partnerschaft mit der Grundschule in Schwörstadt, auch dafür setzt die Stiftung Geld ein. Bereits im Vorjahr erarbeitete er mit Schulleiter Björn Tscharntke ein Konzept, um den Kindern viel mehr als nur schulische Wissensvermittlung in der Umgebung zu bieten, als es bisher üblich war. Hälker selbst arbeitet an der Atelier-Schule in Zürich. Dort spürte er auch, wie wissbegierig Kinder bei Kennenlernen von sonst verschlossenen oder entfernt liegenden Lebensbereichen regieren. Während der ersten Projektwoche an der hiesigen Schule hatten die Kinder zum Beispiel Gelegenheit, die Kläranlage zu besuchen und so Einblick in einen Lebensbereich zu erhalten, der ihnen sonst verschlossen bleibt. Ebenso aufmerksam waren die Kinder, als es um Spielzeug aus recycelten Verpackungsmaterialien ging. Für solch außergewöhnlichen Exkursionen und Beschäftigungen Geld bereit zu stellen, lohne sich langfristig. Ohne die Hilfe der Stiftung wären die Busse zur Anfahrt eben nicht zu finanzieren gewesen. Auch in der Gemeinde helfe Helmut Hälker gerne mit, zeitgemäßes Gemeinwohl zu fördern, zum Beispiel mit naturnahen Blühstreifen. Partner sucht er dafür, das können Firmen und Bürger sein.