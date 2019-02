von Ingrid Böhm-Jacob

Die Dame, die um die Mittagszeit klingelt, ist sehr aufgebracht und entsetzt. Ihr Smart-Phone gibt frei, was sie so auf die Palme bringt. Das Ärgernis des Montags heißt: Sperrmüll. Das, was sie in der Friedrichstraße erlebt, könne doch nicht wahr sein und auch nicht, dass niemand etwas dagegen unternimmt. Sie ist nicht die einzige, die sich über das desolate Stadtbild aufregt. Auch der Leiter des Ordnungsamts, Dominic Rago, spricht von „sehr schlecht“ und „unter aller Kanone“, was sich im öffentlichen Raum an chaotischen Szenerien abspielt.

Dominic Rago macht sich selbst ein Bild davon

Er hat sich selbst ein Bild in der Friedrichstraße gemacht, wenn Sperrmüllabfuhr im Kalender steht. Kreuz und quer ist der Müll über den Gehweg verteilt. Zum Teil ragen Gegenstände in den Straßenraum, das ist gefährlich und nicht nur ein übler Anblick. Rago hat als „Sofortmaßnahme“ wie er auf Anfrage erklärt, den Technischen Dienst beauftragt, zumindest die Gegenstände von der Straße zu holen. Er spricht von einer „extrem unbefriedigenden“ Situation. Die Stadtverwaltung ist zwar nicht zuständig für die Sperrmüllabfuhr, das ist Sache der Abfallwirtschaft des Landkreises, dennoch könne das Ordnungsamt nicht tatenlos zusehen.

Keine dauerhafte Lösung: Es geht schließlich um Steuergeld

Den Technischen Dienst zu beauftragen, wenigstens etwas ordnend einzugreifen, kann auch keine dauerhafte Lösung sein, weil es um das Steuergeld der Stadt geht, das dafür aufgewendet werden muss. Herauszufinden, wem die Dinge auf der Straße gehören, lasse sich aber in der Regel auch nicht, weiß Rago. „Wenn keiner verantwortlich ist, dann ist es zum Schluss die Stadt.“

Im Kreistag eine Systemänderung vorschlagen

Er wird angesichts der aktuellen Erfahrung an die kommunalen Mitglieder im Kreistag, in dem Bürgermeisterin Diana Stöcker und Oberbürgermeister Klaus Eberhardt eine Stimme haben, für eine Systemänderung appellieren. Im Landkreis Waldshut etwa müssen Bürger beantragen, was abgeholt werden soll. Sie bekommen dann eine Mitteilung, wann das geschieht. Damit lasse sich erfahrungsgemäß mehr Ordnung garantieren.