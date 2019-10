von Ingrid Böhm

„Das ist eine absolute Sauerei“, regt sich nicht nur Dominic Rago, Leiter des Ordnungsamts, auf. Mit ihm ärgern sich die Revierförster Thomas Hirner und Gerd Fricker über den wiederkehrenden Anblick von sackweise Hausmüll, der in Wald und Feld rücksichtslos entsorgt wird. Am Sonntag lagen im Bereich des Trimm-Dich-Pfads Leberhölzle gleich mehrere Säcke verstreut im Gebüsch. Polizei und Abfallwirtschaft wurden eingeschaltet, weshalb es dann auch bis zur Beseitigung der Säcke bis Dienstag dauerte.

Im Bereich des Trimm-dich-Pfads Leberhölzle wurde sackweise Hausmüll wild entsorgt. | Bild: Elena Borchers

Zuerst wurde geprüft, ob sich im Müll Hinweise auf einen Täter finden. Ist dies der Fall, wird der Verursacher zur Verantwortung gezogen und muss zahlen. Wenn nicht, muss die Allgemeinheit über die Gebühren für die Müllabfuhr die Beseitigung mittragen. Meist ist es „extrem schwierig“ die Ordnungswidrigkeit einer bestimmten Person in Rechnung zu stellen, weiß Rago. Die Stadt und die technischen Dienste sind bei der Abfallbeseitigung meist involviert, das Thema geht aber vor allem die Abfallwirtschaft des Landkreises an.

Nicht nur eine Verschandelung der Natur stellt der wilde Müll dar, sondern auch ein Gesundheitsrisiko: Die Ratten kommen im Schlepptau. Der wilde Müll schade außerdem Wildtieren, betont Gerd Fricker. Das gilt zum Beispiel für entsorgtes Frittierfett in Gefäßen. Das fressen auch Wildschweine und Füchse zum Teil mit tödlichen Folgen.

Auch Müllsäcke des Kreises entsorgt

Thomas Hirner kann den aktuellen Fall nur mit Kopfschütteln kommentieren. Denn zum Teil wurden für die wilde Entsorgung bezahlte Müllsäcke des Kreises verwendet, die man an den Straßenrand stellen kann. „Schade, dass Dummheit keine Straftat ist“, meint er. Ständig ist er auf Tour wegen wilden Mülls. Im Steinbruch Schleith hat er dieser Tage 100-Liter-Säcke mit PET-Flaschen gefunden, die vermutlich ein Schweizer vergeblich zu Pfandgeld machen wollte. In Karsau hat jemand seinen Bauschutt einfach ausgekippt und beim Krankenhaus fanden sich vor kurzem jede Menge Gartenabfälle. „Faulheit, Ignoranz und keinerlei Bewusstsein“, stellt Hirner fest und das in Zeiten, in denen sich der Forst große Gedanken um den Klimaschutz macht.

Statt tief in den Wald zu fahren, könnten die Umweltsünder die nahe gelegene Deponie Lützelschwab in Minseln oder den Recyclinghof in Herten kostenlos nutzen: „Ich verstehe es nicht“, meint Hirner resigniert. Und damit meint er auch die mangelnde Zivilcourage. Dass auf dem stark frequentierten Trimm-dich-Pfad niemand einen solchen Frevel beobachtet, kann er einfach nicht glauben.

Auch Grünschnitt ist Abfall

Ähnlich geht es Gerd Fricker. Auch Grünschnitt im Wald ist nach dem Abfallbeseitigungsgesetz Abfall. Oft wird im Gemeindewald Degerfelden beim Schafhaldenweg oberhalb der Sägemühle entsorgt. Kunterbunt gehe es beim Müll zu. Mehr Zivilcourage fordert Fricker von Zeugen, damit nicht die Allgemeinheit für diese Sünden bezahlen muss.

Die Polizei führt zwar keine Statistik über diese Ordnungswidrigkeit. Polizeisprecher Jörg Kiefer hat bei der manuellen Auswertung in diesem Jahr aber sieben Anzeigen wegen des Verstoßes im Bereich Rheinfelden gefunden. Er schätzt aber, dass die polizeilichen Einsätze deutliche mehr sind. Oft wird aber kein Verursacher ausfindig gemacht. Dann gibt es lediglich eine Meldung an die Stadt und den Kreis zur Beseitigung.