von Ingrid Böhm

Im Bürgerbüro sammeln sich fortlaufend Gegenstände, die Menschen verlieren, liegen lassen oder die ihnen beim Gehen oder Fahren abhanden kommen. Häufig gibt es einen netten Bürger, der das Fundstück bei der Stadtverwaltung abgibt. Deshalb kommen oft Menschen auf der Suche nach Schlüsseln, Taschen, Handy oder Schmuck ins Rathaus, in der Hoffnung, dass noch nicht alles verloren ist. Die Schlüssel hängen im Bürgerbüro im Windfang aus, doch so ohne Weiteres werden sie nicht ausgehändigt. Wer meint, sein Eigen dort zu entdecken, muss den Beweis liefern, in der Regel mit einem Schlüssel zum Vergleich.

Wehr Vom Koffer-Schnäppchen bis zum Brillen-Ladenhüter: Fundsachen suchen in Wehr neue Besitzer Das könnte Sie auch interessieren

Verwaltet werden nur Gegenstände, die, einen Mindestwert von 5 Euro haben. Wer sich erkundigen möchte, ob das Verlorene abgegeben wurde, kann dies mit einem Anruf im Bürgerbüro tun (Telefon 07623/950) oder mit einer E-Mail Anfrage, in der beschrieben wird, um welchen Gegenstand es sich handelt. Außerdem gibt die städtische Internetseite unter Bürgerbüro/Fundsachen anhand eines detaillierten Fragekatalogs Auskunft, ob der Gegenstand bei der Stadt ist. Wer dort sucht, muss Verlustdatum und ungefähren Verlustort angeben. Dieses Angebot werde genutzt, heißt es im Bürgerbüro.

Schmuckstücke werden immer gesammelt, Schlüssel bis zu einem halben Jahr aufbewahrt. Danach werden sie eingeschmolzen. Auch Handys, bei denen sich kein Besitzer mit Pin oder passendem Sperrcode meldet, werden wegen der personenbezogenen Daten vom Werkhof zerstört. Bei der öffentlichen Fundsachenversteigerung wird meist nur Schmuck angeboten. Eine Onlineversteigerung ist derzeit nicht geplant.

Fahrräder kommen auch 2020 wieder zweimal zur öffentlichen Auktion. Die erste wird am 4. April stattfinden. Der Veranstaltungsort steht derzeit allerdings noch nicht fest. Überlegt wird dabei, die Versteigerung dieses Mal an der Sammelstelle zu veranstalten, das ist der städtische Werkhof.