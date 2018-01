Rheinfelden "Skifahren lernen macht in jedem Alter Spaß"

In diesem Jahr ist, trotz der momentanen Flaute, „mehr Winter“ als in der vergangenen Saison – sehr zur Freude der Wintersportler des Skiclubs und der Skizunft. Wir haben mit den Vorsitzenden Gudrun Hauck und Siegfried Weissenberger gesprochen.

Wie hoch ist der Run auf die Skikurse?

Hauck: Der startet immer beim Skibasar, denn viele melden sich dort an. Der Schneefall Anfang Dezember hat nochmals die Nachfrage verstärkt. Beim Kinderskikurs können wir im Augenblick nur noch Anfänger aufnehmen, interessierte Fortgeschrittene nehmen wir auf die Warteliste. Die größten Schwankungen gibt’s im Snowboardbereich, hier hatten wir im vergangenen Jahr zu wenige Anmeldungen für einen Kurs, jetzt sind wir ausgebucht. Insgesamt haben wir die Zahl der Kursteilnehmer kontinuierlich gesteigert.

Weissenberger: Bei den Erwachsenenkursen sind die Anmeldungen etwas rückläufig. Möglicherweise hängt es damit zusammen, dass immer mehr Wintersportbegeisterte in Skiurlaub fahren und dann dort bei lokalen Anbietern vor Ort die ein oder andere Unterrichtsstunde buchen. Bei den jetzt stattfindenden Kinderkursen haben wir zwar viele Anmeldungen, aber von einem Run können wir nicht sprechen. Bei den anstehenden Erwachsenen-Kursen an den beiden ersten Januar-Wochenenden auf der Melchsee-Frutt in der Schweiz haben wir noch ein paar freie Plätze, sowohl im Snowboard- als auch im Skibereich.

Warum hat der Skiclub als Lern-Ort die Schweiz ausgesucht?

Weissenberger: Unsere Kinderkurse finden schon seit Jahren auf der Klewenalp statt. Besonders vorteilhaft in diesem Gebiet ist das unterschiedliche Gelände, das den Kindern einen sanften Einstieg in den Skisport ermöglicht, sowie die Möglichkeit der gemeinsamen Verpflegung im großen Speisesaal des Restaurants. Melchsee-Frutt ist für die Erwachsenenkurse ideal, da es lange, breite Pisten hat, auf denen es sich sehr gut lernen und üben lässt. Gerade, um die Zufriedenheit unser Kursteilnehmer zu gewährleisten, bieten wir unsere Kurse in den Schweizer Alpen an, um so eine höchstmögliche Schneesicherheit bieten zu können. In Wieden, wo wir unsere Skihütte betreiben, hatte es in diesem Winter bereits so schönen Schnee, dass alle Lifte des Liftverbundes Wieden-Münstertal liefen. Aber darauf verlassen können wir uns nicht.

Die Skizunft geht mit ihren Teilnehmern auf den Feldberg und zum Haldenköpfle.

Hauck: Wir haben uns sehr bewusst für diese beiden Kursorte entschieden und unsere Teilnehmer sind begeistert: Die kurze und bequeme Busfahrt zum Feldberg, das erschwingliche Mittagessen im reservierten Restaurant direkt an der Piste und der Rundumservice mit Skidepot vor Ort werden besonders gelobt. Beim Haldenköpfle gefällt den Eltern die Übersichtlichkeit des Gebietes. Sie können Skifahren, wandern oder schlitteln, oft sind ja noch kleinere Geschwisterkinder mit von der Partie. Und die Teilnehmer unseres Intensivkurses, dieser richtet sich an sehr gute Skifahrer, sind regelmäßig zunächst überrascht und dann begeistert von der Vielseitigkeit des Feldbergs: Die Klusenwaldabfahrt, das Fahler Loch oder der FIS-Hang bieten ein abwechslungsreiches Gelände.

Sind Kurse oder der Basar in Krisenzeiten stabile Faktoren für Sie?

Weissenberger: Das sind fixe Punkte in unserem Vereinsleben. Für den Besuch und den finanziellen Erfolg dieser aufwendigen Veranstaltungen hingegen gibt es keine Garantien.

Hauck: Zum einen stellen die Kurse eine stabile Einnahmequelle dar und zum anderen ermöglichen sie uns immer wieder Kontakt zu neuen Familien oder Einzelpersonen und damit die Chance, diese für unseren Sport zu begeistern. Beides ist wichtig für den Verein.

Apropos Kontakte – arbeiten Sie auch mit anderen Vereinen zusammen?

Hauck: Ja, klar. Bei den Kursen fragen wir gelegentlich bei befreundeten Vereinen an, wenn wir mehr Lehrkräfte benötigen, als wir selbst zur Verfügung haben.

Weissenberger: Wir kooperieren seit Jahrzehnten mit dem Skiclub Binzen. Besonders positiv wirkt sich das auf die Kursanmeldungen aus. Teilweise werden gemeinsame Ausfahrten angeboten. Wann immer möglich, unterstützen wir uns bei Veranstaltungen gegenseitig. Vor allem die Tatsache, dass in den Reihen unseres Lehrteams inzwischen einige Binzener sind, zeigt, wie erfolgreich diese Zusammenarbeit ist.

Frau Hauck, Sie haben ja bestimmt mit dem Skifahren auch einmal ganz von vorne angefange. Haben Sie einen Skikurs besucht?

Hauck: Ich habe mit 17 Jahren in zwei Skikursen Skifahren gelernt, bin dann circa 15 Jahre eher sporadisch gefahren und dann so 15 Jahre gar nicht. Als meine Kinder anfingen, habe auch ich wieder Kurse besucht. Auch im Januar 2018 bin ich beim Intensivkurs als Teilnehmerin mit dabei und kann Kurse nur wärmstens empfehlen. Man lernt halt doch nie aus – auch nicht beim Skifahren.

Können Sie, Herr Weissenberger, einen Anfängerkurs auch in fortgeschrittenem Alter empfehlen?

Weissenberger: Unbedingt! Gerade im etwas fortgeschrittenen Alter ist man vorsichtiger und nicht mehr so risikofreudig. Da ist eine Skischule, in der man von Profis unterrichtet wird und man sich wohl fühlt, umso wichtiger. Das Skifahrenlernen ist mit den taillierten Carving-Ski viel einfacher als früher und macht eine Riesenfreude. Egal, in welchem Alter.

