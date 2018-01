Rheinfelden Sie sind die Gesichter der Rheinfelder Zunftabende

Vier Akteure der Rheinfelder Fasnacht im Porträt. Heute und morgen Abend stehen sie wieder auf der Bühne im Bürgersaal.

Seit vielen Jahrzehnten erfreuen dieselben Talente das Publikum bei den Zunftabenden: Sie tanzen, musizieren, halten Büttenreden, fahren Go-Kart oder verkleiden sich als Prinzessin. Wir stellen vier langjährige Rheinfelder Fasnachtsakteure vor, die auch am heute und morgen wieder ihre Kreativität und Leidenschaft für die Fasnacht beweisen.

Bruno „Bruzi“ Zimmermann: Jahrgang 1950, D’Maximale: Seine erste Rolle auf der Bühne war zugleich auch die, die bis heute am besten in Erinnerung geblieben ist: 1980 wirkte „Bruzi“ als „Frau Schäufele“ erstmals an einem Zunftabend mit und philosophierte über die Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Viele weitere Rollen folgten, unter anderem als Ansager. Heute ist er vor allem hinter den Kulissen tätig und so etwas wie der Regisseur der Auftritte der Maximale.

Zur Rheinfelder Guggenmusik kam er im Jahr 1979, fast ein Jahrzehnt, nachdem er seiner Freundin Ulrike Schwalm wegen nach Rheinfelden gezogen war. Von einer Guggenmusik hatte man damals im gerade noch badischen Markdorf am Bodensee noch nichts gehört; aber Zimmermann, der in seiner Heimat schon von Kind an Fasnacht gefeiert hatte, fand schnell Gefallen und erlernte zunächst Trompete, später Posaune. Noten kann er allerdings bis heute nicht lesen. Ans Aufhören dachte Zimmermann in der langen Zeit nie. Auch jetzt will er noch so lange weitermachen, wie es ihm Spaß macht. Seine Fasnacht findet abgesehen von den Auswärtsterminen der Maximale ganz in Rheinfelden statt: „Wenn man hier Fasnacht gemacht hat, hat man die Schnauze voll und muss nirgends anders mehr hin“, lacht er.

„Fasnacht ist wichtig“, sagt er, „aber nicht mehr das Wichtigste.“ Zimmermann vermisst vor allem die Beizenfasnacht in Rheinfelden, die seiner Meinung nach durch die Saalfasnacht verdrängt worden ist. Aber er freut sich auch, dass sich heute wieder mehr Junge für Fasnacht interessieren als in den vergangenen Jahrzehnten.

Peter Henke: Jahrgang 1955, Latschari-Clique: Henke hat es vergangenes Jahr offiziell bestätigt bekommen: Er hat sich bereits sein „halbes Läbe“ für die Fasnacht engagiert. Der gleichnamige Orden wurde ihm während des Narrentreffens 2017 vom Verband Oberrheinischer Narrenzünfte (V.O.N.) überreicht. Seit 1990 ist der gebürtige Nollinger und heutige Hertener Mitglied bei den Latschari und schätzt dort vor allem die „super Kameradschaft“, wie in einer großen Familie. Jahrelang „stibberte“ er gemeinsam mit René Zöhner, wie die ganz eigene Art der Latschari, Schulter an Schulter zu laufen, offiziell heißt. „Heute ist mir René aber zu schwer geworden“, sagt Henke und lacht.

Bei den Zunftabenden erinnert sich Henke vor allem an seine Auftritte als Spock-Parodie „Spucki“ aus Michael Bully Herbigs „Traumschiff Surprise“ sowie seine Fahrt mit einem Go-Kart in den Neunzigern, als er die Notenständer der Zunftmusik umriss. Sein schlimmster Moment auf der Bühne war, als er Anfang der 2000er vor dem Auftritt seinen Text nicht mehr finden konnte. Das Publikum achtete damals aber auf ganz anderes: Die Latschari hatten nämlich einen so täuschend echten Film gedreht, dass in Rheinfelden „Bächle“ wie in Freiburg gebaut würden, dass die Zuschauer in der Pause nach draußen liefen, um nachzuschauen.

Am besten blieb Henke aber wohl als Prinz Peter I. in Erinnerung, den die Latschari 2012 zu ihrem 75. Geburtstag ausriefen: Die Prinzessin war niemand anderes als René Zöhner.

René Zöhner: Jahrgang 1968, Latschari-Clique: „Wenn er sagt, ich sei zu schwer geworden, ist er wohl zu alt geworden“, sagt Zöhner lachend über seinen „Stibber“-Partner Henke. Wer zusammen stibbere, den verbinde eine „so innige Freundschaft, die ein Leben lang hält“, fügt er ernsthaft hinzu. Verbunden waren Zöhner und Henke auch bei ihrem wichtigsten Auftritt 2012 als Prinzenpaar Peter I. und Renetta I. Zöhner gelang es dafür sogar, den „pensionierten“ Wagenbauer der Latschari, Egon Kefer, zu aktivieren: „Ich fuhr tatsächlich auf einem Schloss, während mein Prinz mit einem Holzpferd hinterdrein lief.“

Vor 33 Jahren kam Zöhner zu den Latschari und stand seither jedes Jahr auf der Bühne, fast immer als Frau: „Nur einmal durfte ich nicht, da musste ich einen Mann spielen“, sagt er lachend. Die weiblichen Rollen hätten sich einfach ergeben. Das „Spiel zwischen Mann und Frau“ reize ihn.

Fasnacht ist für Zöhner die wichtigste Zeit im Jahr: Nicht nur ließ er seinen heute 16-jährigen Sohn im Kostüm taufen, auch er selbst heiratete in ebensolchem – zumindest standesamtlich, kirchlich bestand seine Frau auf traditionelle Kleidung. Der gebürtige Nollinger ist in zweiter Generation Latschari und freut sich, dass auch sein Sohn Gefallen daran hat. Die Hochzeit im Kostüm sei übrigens ebenso eine Wette gewesen wie der Auftritt als Prinzessin: Die Wettverlierer bei der Hochzeit, Egon Kefer und Christian „Hugo“ Bohte, mussten als „Hänseli und Greteli“ Blumen streuen. „Mit mir sollte man nicht wetten“, sagt Zöhner: „Ich gewinne in der Regel.“

Andreas Manzke: Jahrgang 1969, Latschari-Musik: Andreas Manzkes Hauptziel an jedem Zunftabend ist es, Livemusik auf die Bühne zu bekommen. Seit 33 Jahren ist der gebürtige Rheinfelder und heutige Nollinger Mitglied der Latschari, seit 27 Jahren deren Musikchef und Verantwortlicher für das Bühnenprogramm. Manzke spielt Posaune und tut das hin und wieder auch mit den Füßen, wie zuletzt beim Brauchtumsabend 2017. Bei seinen Bühnenauftritten spielt Manzke aber nicht nur Instrumente: „Ich habe auch immer wieder geschauspielert, moderiert oder im Dirndl getanzt und bin in den Spagat gesprungen“, zählt er lachend auf.

Zusammen mit Martin Schmidt und Rainer Storf arrangiert Manzke viele der Lieder, die die Latschari-Musik spielt. Er ist stolz auf den eigenen Stil, den die derzeit 13 Musiker mit der Zeit entwickelt haben: „Ich habe das Gefühl, wir haben derzeit richtig guten Erfolg: Wir kommen gut an bei den Leuten und die Veranstalter fragen nach uns.“ Dieses Jahr ist ein besonderes Jahr für Manzke, denn sein 16-jähriger Sohn Robin wird erstmals auf der Bühne stehen beziehungsweise tanzen. Er läuft auch bei den Latschari mit, auch wenn die Musik derzeit noch „uncool“ für ihn ist, wie Papa Andreas sagt.

Termin: Die Rheinfelder Zunftabende finden am heutigen Freitag, 26. Januar, und am morgigen Samstag, 27. Januar, jeweils um 20.11 Uhr im Bürgersaal statt.