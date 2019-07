von Ingrid Böhm-Jacob

Der neue Gemeinderat ist im Amt. Am Donnerstag verpflichtete Oberbürgermeister Klaus Eberhardt die Mitglieder, darunter sieben neu Gewählte, ihr kommunalpolitisches Ehrenamt für die nächsten fünf Jahre pflichtbewusst auszuüben. Das bedeutet, uneigennützig zu handeln, an den Sitzungen teilzunehmen und zum Wohl der Stadt zu agieren. Vor der Sommerpause wird der Gemeinderat am Donnerstag, 18. Juli, noch zu einer Sitzung zusammenkommen.

Stühlerücken am Ratstisch

Dass sich die kommunalpolitischen Kräfteverhältnisse etwas verändert haben, ließ sich am Donnerstag gleich optisch feststellen. Es wurde entsprechend den neuen politischen Verhältnissen umgebaut. Erstmals nimmt die Fraktion der Grünen die ganze hintere Tischreihe zur Verwaltungs- und Pressebank ein. Zu den neuen sechs Sitzen kommt der des in der Fraktion hospitierenden Felix Rogge zu. Der 18-Jährige von der Liste Soziales Rheinfelden erhält mit der Gastrolle in der Fraktion die Möglichkeit, auch in der Ausschussarbeit mitzuwirken. Der neue Mann der FPD, Benno Mülhaupt, hat seinen Platz auf der gegenüberliegenden Seite, neben der CDU-Fraktion. Er hat keinen Fraktionsanschluss und ist nicht in den Ausschüssen der Stadt vertreten.

Besetzung einvernehmlich und ohne Diskussion

Dass das Arbeitsgebiet komplex ist und deshalb zahlreiche Gremien beschäftigt, die sich überwiegend beratend mit Themen auseinandersetzen, die mit einer Empfehlung im Gemeinderat entschieden werden, zeigte die nachfolgende Besetzungsliste. Sie wurde einvernehmlich und ohne Diskussion beschossen.

Ältestenrat mit den vier Fraktionsvorsitzenden

Im Ältestenrat sind die vier Fraktionsvorsitzenden vertreten: Paul Renz (CDU), Karin Paulsen-Zenke (SPD), Karin Reichert-Moser (Freie Wähler) und Heiner Lohmann (Grüne). Sie werden vertreten von Dieter Meier (CDU), Uwe Wenk (SPD), Ewald Lützelschwab (FW) und Anette Lohmann (Grüne).

Erstmals gibt es vier ehrenamtliche Stellvertreter des Oberbürgermeisters: Wilfried Markus (CDU), Hannelore Nuß (SPD), Karin Reichert-Moser und Anette Lohmann.

Der Hauptausschuss

Der Hauptausschuss besteht aus: Paul Renz, Eckhart Hanser , Dieter Wild (alle CDU), Uwe Wenk, Gustav Fischer (beide SPD), Karin Reichert-Moser, Ewald Lützelschwab (beide FW), Jörg Moritz-Reinbach und Alexander Strehmel (beide Grüne). Für sie gibt es Stellvertreter.

Der Bau- und Umweltausschuss

Im Bau- und Umweltausschuss sitzen von der CDU: Dieter Meier, Stefan Birlin, Rainer Vierbaum, der SPD: Karin Paulsen-Zenke, Jürgen Räuber, von den Freien Wählern: Bernd Birlin, Reinhard Börner, von den Grünen: Heiner Lohmann, Elif Ünal. Sie werden vertreten.

Der Sozialausschuss

Ebenfalls neun Mitglieder sitzen im Sozialausschuss. Für die CDU: Sabine Hartmann-Müller, Inge Thomas, Wilfried Markus, für die SPD: Elke Streit, Eveline Klein, für die FW: Rita Rübsam, Silvia Rütschle,für die Grünen Anette Lohmann, Felix Rogge. Auch hier gibt es Stellvertreter.

Der Umlegungsausschuss

Den Umlegungsausschuss bilden: Paul Renz, Rainer Vierbaum, Eckhart Hanser, Jürgen Räuber, Karin Paulsen-Zenke, Bernd Birlin, Ewald Lützelschwab, Heiner Lohmann, Jörg Moritz-Reinbach. Auch hier gibt es Stellvertreter.

Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung besteht aus: Paul Renz, Wilfried Markus, Dieter Wild, Elke Streit, Uwe Wenk, Bernd Birlin, Karin Reichert-Moser, Anette Lohmann, Pasqual Karasch. Es gibt Stellvertreter. Der Kooperationsausschuss besteht aus: Paul Renz, Alfred Winkler, Karin Reichert-Moser, Elif Ünal.

Der Konzessionsausschuss

Der Konzessionsausschuss (Stadtnetze) ist besetzt mit: Dieter Meier, Gustav Fischer, Ewald Lützelschwab und Anette Lohmann. Der Bürgerheim-Ausschuss setzt zusammen aus: Wilfried Markus, Dieter Meier, Inge Thoma, Hannelore Nuß, Gustav Fischer, Reinhard Börner, Rita Rübsam, Anette Lohmann und Jörg Moritz-Reinbach. Sie haben Stellvertreter.

Im gemeinsamen Ausschuss mit Schwörstadt (Verwaltungsgemeinschaft) verteten die Stadt: Paul Renz, Jürgen Räuber, Karin Reichert-Moser und Heiner Lohmann. Darüber hinaus gibt es weitere Gremien.