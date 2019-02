von Ingrid Böhm-Jacob

Strahlende Gesichter zeigten die Investoren und Repräsentanten der Stadt. Wie geplant erfolgte der erste Spatenstich im Februar für die Ansiedlung der Europazentrale von Thermo Fisher Scientific. Dass am Dienstagnachmittag auch die Sonne über dem freien Feld vom blauen Himmel schien, wurde von allen Beteiligten als gutes Omen für den weiteren Fortschritt des Projekts gesehen. Über 30 Millionen Euro wird das Unternehmen an dieser Stelle für die über 8000 Quadratmeter große Anlage investieren.

Gebietserschließung beginnt ab jetzt

Mit Elan ging es auf der Baustelle zur Sache, damit sich auf dem Ackergelände, aus dem noch die letzten Maisstoppeln aus dem Vorjahr ragen, bald das Bauwerk entwickelt, das es vorläufig nur auf einem Großplakat zu sehen gibt. Seit längerem sichtbar für alle, die an der B 34 entlang fahren, ist, dass sich zwischen dem Unternehmen Osypka und Grieshaber etwas tut. Die Gebietserschließung für die Neuansiedlung aber beginnt erst jetzt.

Modernste Technologie und Infrastruktur

Astrid Frank, Generalmanager und Vize-Präsidentin von Clinical Services Europa, bekräftigte in ihrer Rede die Absicht des Unternehmens, „natürlich auch neue Arbeitsplätze“ zu schaffen, und sprach dabei von der Größenordnung „200 bis 300 in der Region“. Es gehe „um modernste Technologie und Infrastruktur“ im Interesse der Kunden und Patienten. In der Europazentrale soll ein hochmoderner Standort für die Pharmaindustrie in der Region und Baden-Württemberg entstehen.

Erweiterung des Komplexes in Aussicht gestellt

Dabei geht es um die Verpackung von gekühlten und temperaturkontrollierten Materialien, die für klinische Studien verwendet werden, also für Medikamente, die noch in der Erprobungsphase sind. Nach Unternehmensangaben werden bereits heute täglich rund eine Million Menschen damit weltweit vom Unternehmen versorgt. Als Bauzeit geht das Unternehmen von zwölf bis 18 Monaten aus. Auch eine Erweiterung bis zur Verdoppelung der Fläche wird in Aussicht gestellt. Der Dank der Vize-Präsidentin richtete sich an Unternehmensleitung und Oberbürgermeister Klaus Eberhardt und Stadt. „Ohne Sie und ihre Crew wären wir heute nicht da“, betonte Frank und sprach von „ehrlicher Zusammenarbeit“.

Mustergültiger Prozess der Realisierung

Rheinfelden mache immer wieder mit herausragenden Gewerbeansiedlung von sich reden, betonte OB Klaus Eberhardt beim Spatenstich und erinnerte dabei an den Bau des Wasserkraftwerks oder die Aluminium als herausragende Beispiele. Die Stadt freue sich deshalb sehr, dass Fisher Clinical als Pharmadienstleister den Grundstein „für eine bemerkenswerte Betriebsansiedlung“ in Rheinfelden lege, die mit ersten Gesprächen im März 2017 begonnen habe. Was sich seither im Miteinander vollzogen habe, nannte er einen „mustergültigen Prozess zur Realisierung des europäischen Zentrums“.

Produktion erhöht Rheinfeldens Wirtschaftskraft

Das Unternehmen, das noch mit rund 50 Mitarbeitern in Weil am Rhein arbeitet, will von Herten aus komplexe klinische Forschungsvorhaben und klinische Versorgungsleistungen erbringen und dabei eine wachsende weltweite Nachfrage erfüllen. Eberhardt zeigte sich beim Spatenstich davon überzeugt, dass die neue Produktion und die neuen Arbeitskräfte „die Wirtschaftskraft von Rheinfelden und damit auch die wirtschaftliche Wertschaffung unsrer Stadt erhöhen".

"Es bleibt ein Life Science Thema"

Entsprechend überzeugt und zuversichtlich zeigte sich Hertens Ortsvorsteherin Sabine Hartmann-Müller (MdL), die dem englischen Begriff von Spatenstich gleich "ground breaking" den Anspruch ableitete, dass auf Hertener Gemarkung Boden aufgebrochen wird, um etwas Neues zu schaffen, das wächst. Dass dieses Grundstück, das zunächst für die Ansiedlung eines Zentralklinikums von der Stadt angeboten wurde, auf diese Weise genutzt wird, liege auf der Linie:„Es bleibt ein Life Science Thema."