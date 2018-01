Rheinfelden Seit zehn Jahren dabei: Was Elisabeth Haller so sehr am Sternsingen mag

Seit zehn Jahren dabei: Was Elisabeth Haller so sehr am Sternsingen mag

Elisabeth Haller ist seit zehn Jahren Sternsingerin in Karsau. Die 18-Jährige hat dabei viele schöne Momente erlebt. Welche das sind, hat sie uns verraten.

Sie ist jung, engagiert und das nicht nur in der Vorweihnachtszeit: Elisabeth Haller. Fast könnte man es als ehrenamtliches Dienstjubiläum bezeichnen, welches sie im neuen Jahr feiern kann. Denn bereits zum zehnten Mal geht die 18-Jährige am kommenden Samstag als Sternsingerin in Beuggen von Tür zu Tür. Neun kleine Gruppen mit jeweils drei bis vier Kindern und Jugendlichen sind es diesmal, die auf die verschiedenen Ortsteile von Karsau aufgeteilt werden. Auch Riedmatt und Beuggen gehören dazu.

„Das erste Mal bin ich während meiner Vorbereitung zur Erstkommunion mit den Sternsingern in Berührung gekommen. Leider gibt es immer zu wenig Kinder, die Sternsinger werden wollen. Die Verantwortlichen fragen dann direkt in den Schulen nach und regen die Kinder dazu an, auch ihre Freunde mitzubringen. So bin auch ich Sternsingerin geworden“, erzählt Haller.

Bei der Vorbereitung für den Dreikönigstag werden die Rollen und Kostüme verteilt. Eine feste Rolle hat Haller dabei trotz ihrer langjährigen Erfahrung nicht. „Normalerweise sind die Älteren eher die Sternträger, weil der Stern ziemlich schwer ist und man ihn ja den ganzen Tag mitnehmen muss. Man erkennt sie auch daran, dass sie keine Krone tragen“, meint Haller.

In der letzten Probe vor dem großen Tag gibt es viel zu organisieren: Die Kinder suchen sich die Farbe ihres Gewandes und ihren Spruch aus, werden in Gruppen eingeteilt und ihren Bezirken zugewiesen. Einer der drei Heiligen Könige besitzt eine dunkle Hautfarbe, zu seinem Kostüm gehört also auch schwarze Schminke und ein Turban. Beim Essen sei es aber ziemlich schwierig, lacht Haller, die Farbe nicht zu verschmieren, deshalb habe es auch schon Gruppen gegeben, in denen sich niemand schminken lassen wollte.

Eine strenge Altersgrenze gibt es bei den Sternsingern laut Haller nicht: „Im Prinzip darf jeder mitmachen. Natürlich ist es schön, wenn jüngere Kinder dabei sind. Einen Erstklässler würde ich wahrscheinlich trotzdem nicht mitschicken, dafür ist die Strecke einfach zu weit und außerdem kann es ziemlich kalt werden.“

Der Ablauf

Ein typischer sechster Januar sieht für die Sternsinger meist so aus: Nachdem alle warm angezogen, verkleidet und geschminkt sind, machen sich die Gruppen gegen zehn Uhr vormittags auf den Weg zu ihrem Bezirk. Bis sieben Uhr laufen die Kinder und Jugendlichen durchs Dorf, je nachdem, wie viele Anwohner zu Hause sind. Sie klingeln, tragen ihre Verse vor und schreiben mit geweihter Kreide ein Segenszeichen an Haus- und Wohnungstüren. In der Mittagspause kehren die kleinen Gruppen dann bei Familien ein, die in ihrem Bezirk wohnen. Dort wartet eine warme Mahlzeit auf Kinder, Jugendliche und Erwachsene und die Sternsinger können sich aufwärmen und stärken.

Aber was darf an so einem Tag auf keinen Fall fehlen? Darauf weiß Haller schnell eine Antwort: „Meine Mütze, denn mit der Zeit kann es wirklich kalt werden. Was uns auch immer sehr motiviert, ist, dass wir von vielen Anwohnern nicht nur Spenden, sondern auch Süßes bekommen. Gerade wenn es gegen Abend irgendwann dunkel wird und man immer noch unterwegs ist, hilft eine kleine Wegzehrung sehr. Meist bekommen wir so viele Süßigkeiten, dass wir den Großteil an den Tafelladen in Rheinfelden spenden können. Über die selbstgemachten Plätzchen, die wir nicht weitergeben dürfen, freuen sich aber dann die kleineren Sternsinger.“

Je länger ein Kind bei den Sternsingern dabei ist, desto mehr lustige und schöne Dinge erlebt es auch. So geht es auch Haller: „Einmal haben wir bei einer Familie geklingelt, die gerade mit ihrer riesigen Verwandtschaft ein Fest gefeiert hat. Das waren sicher zwanzig Leute, mit denen wir plötzlich in einem winzigen Raum standen und die uns zugehört haben. Für uns war das natürlich cool, weil wir so viel Publikum einfach nicht gewöhnt waren und wir so auch viel mehr Spenden sammeln konnten. Vor ein paar Jahren haben wir außerdem bei einer Frau geklingelt, die gerade erst nach Beuggen gezogen war und vor deren Haustür noch dutzende Umzugskartons standen. Fast wären wir vorbeigelaufen, weil wir dachten, dort wohnt niemand. Schlussendlich hat sie sich dann riesig über unseren Besuch gefreut.“

Am Ende des Tages treffen sich alle Sternsinger traditionell im Gemeindehaus in Karsau. Dort gibt es Nudeln, Pizza oder auch Würstchen – etwas, womit man auch die Kleinsten begeistern kann. Nach dem Essen wird ausgezählt, wie viele Spenden jede Gruppe gesammelt hat. Fieberhaft warten die Gruppen dann auf das Ergebnis. Wer wohl die meisten Spenden gesammelt hat? Egal, welche Gruppe am erfolgreichsten war – schlussendlich geht die Summe an Organisationen, die sich um das Wohl von Kindern in ärmeren Ländern kümmern.

Die Motivation

Und was hält eine junge Frau wie Elisabeth Haller bei den Sternsingern? „Das Schönste am Sternsingen ist, die Menschen zu besuchen und zu sehen, dass sie das, was wir machen, toll finden. Da trifft man ganz unterschiedliche Leute. Zum Beispiel alte Menschen, die ganz aufgeregt mit ihrem Rollator zur Tür kommen und total gerührt von unserem Vortrag sind. Manchmal erzählen sie uns, dass sie schon den ganzen Tag auf uns gewartet haben. Oder die Kinder, die sich freuen wie Honigkuchenpferde, wenn sie etwas Geld in unsere kleine Kasse werfen dürfen. Außerdem macht es Spaß, den ganzen Tag mit seiner Gruppe zu verbringen. Wenn neue Kinder dazukommen, lernt man die sehr schnell kennen. Für mich ist es auch schön, in der Nähe von meinem Wohnort von Tür zu Tür gehen zu können. Oft rede ich dann mit Menschen, die eigentlich meine Nachbarn, aber sonst viel zu selten zu Hause sind. Sternsingen fühlt sich dann ein bisschen an wie ein Besuch bei lieben Bekannten.“

Die Termine

In den Pfarreien der Seelsorgeeinheit sind die Sternsinger an folgenden Tagen unterwegs: Eichsel/Adelhausen: 6. Januar; Herten/Degerfelden: 6. Januar; Karsau: 6. Januar; Minseln/Nordschwaben: 6. Januar; Nollingen: 6. und 7. Januar; Stadtgebiet St. Josef (nur nach Anmeldung): 6. und 7. Januar; Warmbach: 6. und 7. Januar.