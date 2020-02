von Leony Stabla

Schon beim Aufbau der Freiwilligenagentur haben die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen Doris Bauer, Marita Markoni, Brigitte Rost und Anette Lohmann mitgeholfen. Auch heute, zehn Jahre später, lieben die vier noch immer ihr Ehrenamt, erzählen aus dem Alltag ihrer Aufgabe und erinnern sich gerne an so manches Ereignis.

„Ich war damals in Altersteilzeit und dachte, mir fällt die Decke auf den Kopf“, erzählt Doris Bauer. Ihr Mann habe ihr vorgeschlagen, im Supermarkt Regale einzuräumen, doch ihre Antwort sei ein eindeutiges „im Leben nicht“ gewesen, wie sie lachend erzählt. Brigitte Rost habe ihr dann geraten, sich ehrenamtlich zu engagieren, was sie sich zu Herzen genommen hat. So wurde sie auf die Agentur aufmerksam. Zuerst stieß Marita Markoni zu ihr, kurze Zeit später habe sie auch Rost ins Boot geholt.

Gemeinsam haben sich die drei eine Freiwilligenagentur in Freiburg und ein ähnliches Modell in der Schweiz angesehen und halfen mit, der Idee der Seniorenbeauftragten Elisabeth Schade-Aniran Leben einzuhauchen. Für die erste Person, die die Freiwilligenagentur besuchte, haben sie auch gleich ein Aufgabengebiet gefunden, nämlich in ihrem eigenen Team – so kam Anette Lohmann hinzu. Doch auch an ihre erst Vermittlung nach Außerhalb kann sich Rost noch erinnern, dies sei eine Prüfungsaufsicht für die VHS gewesen. Der Erfolg der Arbeit ließe sich aber schlecht messen, da sind sich alle vier einig, denn oft bekäme man keine Rückmeldung. 177 Vermittlungen des Teams seien dokumentiert, sagt Stefanie Franosz, die hauptamtliche Leiterin der Freiwilligenagentur. Wie viele Menschen ihre neue Aufgabe aber zum Beispiel über die „Gesucht“-Plakate, die an den Fenstern des alten Rathauses aushängen, entdeckt und direkt zu den Einrichtungen gegangen seien, könne man nicht feststellen.

Auch sei nicht jeder Besucher wirklich zu vermitteln, erzählt Lohmann. „Manche kommen auch nur zum Reden vorbei.“ Die vier Engagierten erinnern sich zum Beispiel an einen Mann, der nach einem Unfall nicht mehr arbeiten konnte und auf der Suche nach einer neuen Aufgabe war. „Leider hat das nicht geklappt“, sagt Rost, sie könne sich aber noch an den unglaublichen Willen des Mannes erinnern, und wie sie ihn bewundert habe. Die Menschen seien sich auch oft gar nicht bewusst, was Ehrenamt bedeute. „Der Titel hat in den letzten Jahren einen Hype bekommen, dabei sind das Dinge, die man schon immer gemacht hat.“ Hier nennen die vier Nachbarschaftshilfe, bei der die Ehrenamtlichen zum Beispiel für andere Einkaufen gehen, oder sie zum Arzt begleiten. Dorthin würden sie auch die meisten Menschen vermitteln, da die Einsätze sehr flexibel seien und sich viele Engagierte nicht auf einen Tag oder eine Uhrzeit festlegen möchten.

Schwieriger sei es, Ehrenamtliche für Ämter in Vereinen zu bekommen. So sucht momentan der TV Rheinfelden eine Person, die sich um das Eltern-Kind-Turnen kümmert, doch ohne Beziehung zum Verein seien die wenigsten bereit dazu. Die erfolgreichste Vermittlung, an die sich die vier Frauen erinnern, war ein Mann, dem „wir versehentlich einen richtigen Job vermittelt haben“, wie Bauer schmunzelnd erzählt. Er sei arbeitslos gewesen und hätte nicht mehr stillsitzen können. „Ich mache jetzt irgendwas, bis ich wieder einen richtigen Job habe“, hatte er gesagt. Nach kurzer Zeit habe er in seinem Ehrenamt einen Vertrag angeboten bekommen.

Die Freiwilligenagentur Die hauptamtliche Leitung der Freiwilligenagentur hat Stefanie Franosz (Stadtverwaltung). Von Beginn an engagieren sich für die Vermittlung Freiwilliger auf ehrenamtlicher Basis Doris Bauer, Brigitte Rost, Marita Markoni und Anette Lohmann. Die Freiwilligenagentur Rheinfelden hat sich mit lokalen Vereinen und Organisationen vernetzt. Sitz der Agentur ist der Bürgertreffpunkt Gambrinus. Montags, von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 11 bis 13 Uhr findet eine offene Sprechstunde für Interessierte statt.

Eine solche Rückmeldung zu bekommen sei toll, so Markoni. „Es ist schön, wenn die Menschen ihre Erfüllung finden.“ Durch die Freiwilligkeit hätten die Leute einen ganz anderen Enthusiasmus. Und auch das Netzwerk der Ehrenamtlichen untereinander sei etwas Besonderes. Wenn man ein Ereignis plane, dann unterstütze man sich gegenseitig und finde immer Mitstreiter.