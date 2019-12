Rheinfelden Eine Rheinfeldenerin und ein Lörracher reisen seit 2017 um die Welt

Seit zwei Jahren trampen Sina Bohsung aus Rheinfelden und Niels Angne aus Lörrach um die Welt. In dieser Zeit ist das Reisen längst ihr Leben geworden. Nachdem sie Weihnachten schon in Griechenland und Indien verbracht haben, kehren kehren sie dieses Jahr an Weihnachten in die Heimat. Im Januar geht es aber wieder weiter.