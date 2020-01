von Roswitha Frey

Die musikalische Botschaft, die der Liedermacher Andi Weiss mit Empathie und Überzeugungskraft verkündet, kam bei den 220 Zuhörern in der St. Galluskirche in Warmbach voll an. Der Songpoet aus München machte mit seinen Liedern und Geschichten, die sympathisch, ehrlich und authentisch klingen, Mut zum Leben. Bei seinem dritten Gastspiel in der Warmbacher Kirche stellte er am Donnerstag seine neuesten Lieder unter dem Titel „Gib alles, nur nicht auf!“ vor, die auch auf CD erschienen sind. Veranstaltet wurde das Konzert vom Gemeindeteam St. Gallus Warmbach, der Gesangsgruppe Rückenwind und der spirituellen Gruppe Wegzeiten Grenzach-Wyhlen mit Unterstützung des Adonai Chors. Im Namen dieser Gruppen begrüßte Michael Kleiner, Chorleiter der Gruppe Rückenwind und Gemeindereferent in Grenzach-Wyhlen, das Publikum in der vollbesetzten Kirche.

Viele aus den genannten Gruppen, so Kleiner, stünden immer noch ganz unter dem Eindruck des großen Chormusicals der „Creativen Kirche“ über Martin Luther King, an dem sie vor 3500 Zuschauern in Offenburg mitgewirkt haben. „Lassen wir uns mit diesem Konzert zum Leben ermutigen!“, stimmte Kleiner die Besucher auf den Auftritt von Weiss ein.

Die Ermutigung komme bei diesem „Meister des poetischen Zuspruchs“ nicht einfach aus positivem Denken, sondern speise sich aus der tiefen Quelle und dem Geheimnis des Lebens und Glaubens. Dass der Abend ausverkauft war, beweise, wie sehr Andi Weiss mit seinen Liedern und Geschichten den Menschen aus der Seele spricht.

Die Lieder von Andi Weiss waren es auch, die die Gruppe Rückenwind auf den Liedermacher brachte. Der Chor, der vor allem Songs aus der christlichen Popmusik-Szene im Repertoire hat, hatte einige Lieder von Weiss gesungen. So kam der Kontakt zu dem Musiker zustande. Schon bei seinem ersten Konzert in Warmbach hatte er 150 Zuhörer beeindruckt.

Da seine aktuelle CD „Gib alles, nur nicht auf“ erst kurz vor Weihnachten herausgekommen ist, war es eines der ersten Live-Konzerte, bei denen Weiss die neuesten Stücke gespielt hat. Die offene und ehrliche Art von Andi Weiss, der „überhaupt nicht abgehoben ist, sondern mitten im Leben steht“, wie es Kleiner beschreibt, berührte das Publikum spürbar. Weiss‘ Melodien sind einprägsam und eingängig, seine Stimme klingt warm und eindringlich, seine Lieder haben Tiefgang und auch religiöse Bezüge, und das kam bei den Zuhörern sehr gut an. „Ich stürze mich ins Leben“, sang er in einem Lied. Jeder schreibe an seinem eigenen Lebensbuch, sagte der einfühlsame Liedermacher.

Bewegend klang ein Lied, das er für seinen kleinen Sohn geschrieben hat: „Ich bin da für dich, ich verlasse dich nicht.“ Andi Weiss, der sich selbst am Piano begleitete, erzählte von berührenden Begegnungen mit Menschen, die ihn nachdenklich gemacht hätten und über Themen wie Abschied und Verlust. „Wenn ich mal geh‘“, hieß eines der besinnlichen Lieder, in denen sich Weiss Gedanken darüber macht, wie Leben gelingen kann und worauf es im Leben ankommt. „Trau dich doch“, hieß eine seiner lebensphilosophischen Botschaften.

Zum Schluss ermunterte der Liedermacher seine Zuhörer, mit einzustimmen in die Lieder „Du bist geliebt“ und „Nie allein“, die eine schöne Atmosphäre und ein Gemeinschaftsgefühl in der vollen Kirche schuffen. Kleiner bedankte sich bei Weiss, dessen Lieder und Gedanken noch lange in den Zuhörern nachklingen und „weiter arbeiten“.