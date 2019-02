von Jürgen Scharf

In den „Ballsaal der Schöpfung“ führt Thomas W. Bossert die Besucher. In der Rheinfelder Stadtgalerie begegnet einem Immergrün, Nature Man, Mystic Flower, Hirsch und Häschen, Mother Nature und das Schweigen im Walde: Ein Mikrouniversum, das der Lörracher Maler, ein Vertreter des Surrealismus, in der Einzelschau „Seelenbilder“ ausbreitet. Der Ausstellungstitel geht zurück auf die neueste vierteilige Bilderreihe „Wo die Seele wohnt“.

Eine andere Welt

Dahinter stecken Arbeiten in einer variierten Technik mit strukturiertem abstraktem Hintergrund. Das Titelbild stellt eine andere Welt dar, nicht die der Wirklichkeit, sondern einen imaginären Kosmos mit mysteriösem Gefäß oder Gebäude und blauen Kugeln in einer erfundenen astralen Landschaft. Bossert, ein „Surrealist mit Leib und Seele“, ist mystisch angehaucht. Das zeigt sich in der verrätselten Symbolik bei dem surrealen Erbe des Symbolismus in einer „Überwirklichkeit“.

Zitate von Böcklin

„Gestrandet“ ist die Seele letztlich auf der Toteninsel von Arnold Böcklin. Darauf bezieht sich eines der raren Selbstbildnisse des Malers mit Hut, hineinversetzt in eine Motivwelt, die aus Böcklin-Zitaten besteht und angereichert wird durch apokalyptische Symbole wie Feuer, Rauch und eine Nussschalen-Barke mit zerfleddertem Segeltuch. Vieldeutige und rätselhafte Figuren wie Narr, Pestarzt und Nashorn bevölkern die Szene.

Erscheinungen

Man muss schon dem geheimnisvollen, dunklen Spiel mit Bedeutungen folgen, das sich esoterisch und poetisch äußert. Ein anderer Bildtitel trifft das Ganze sehr gut: „Erscheinungen.“ Das können Traumwelten sein, Bilder aus dem Unterbewusstsein, die einen visionären oder futuristischen Zug haben, sowie eine „lesbare“ Stimmungslage. Mit Symbolen arbeitet der Künstler schon immer.

Dalí und Magritte als Vorbilder

Eines seiner älteren und sehr bekannten Bilder („Eyes“) zeigt Körperteile wie Augen und Hand. Bosserts Malerei orientiert sich an der maltechnischen Perfektion berühmter Surrealisten wie Dalí und Magritte, aber auch an den Alten Meistern. Da seine Motive oft fantastisch sind, muss man ebenso an die Wiener Schule des Fantastischen Realismus’ eines Ernst Fuchs denken.

Auch Mona Lisa wird verfremdet

Zitate aus der Kunstgeschichte werden in eine neue Umgebung gesetzt, etwa Venus und Mona Lisa, Letztere wird sogar in zwei Variationen verfremdet. Dekoriert werden die Bilder mit architektonischen Strukturen, Säulen, hölzernen Schaukästen als Rahmen und bizarren Mustern. Bei dieser metaphysischen Reise durch innere Seelen- und Traumwelten, Gedanken- und Seelenflüsse kommt der Betrachter wieder unter dem irrealen Kronleuchter in der fiktiven Architektur des „Ballsaals der Schöpfung“ an.

Die Ausstellung im Rheinfelder Haus Salmegg ist bis Sonntag, 24. Februar, Samstag und Sonntag, 12 bis 17 Uhr, zu sehen.