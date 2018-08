von Valentin Zumsteg

Rheinfelden/CH – Das Schwimmen im Rhein erfreut sich großer Popularität. Vor allem bei hohen Lufttemperaturen suchen viele Leute Abkühlung im Fluss. „Es ist für uns eigentlich ein Vorteil, wenn viele Leute am Schwimmen sind. Man schaut aufeinander und ist etwas disziplinierter. Die Gefahr, dass jemand unbeobachtet in Not gerät, ist kleiner“, erklärt Richard Graf, der Leiter der Rheinrettung Rheinfelden/Schweiz. „Die Saison war bisher ruhig. Wir hatten noch keinen Einsatz, bei dem es um Menschenrettung ging.“

Kritisch sieht er es, wenn Schwimmer alkoholisiert in den Fluss steigen oder wenn Gummi-Boote zusammengehängt werden. „Beides ist sehr gefährlich und ein absolutes No-Go“, so Graf. Sorgen bereitet ihm zudem der Abfall, der am Ufer liegengelassen wird und im Fluss landet. Auch findet er oft Glasscherben. „Der Großteil der Leute ist vernünftig. Doch es gibt immer ein paar schwarze Schafe.“

Derzeit ist der Rheinpegel wegen der lange fehlenden Niederschläge und der Hitze tief. Die Abflussmenge liegt bei rund 520 Kubikmetern pro Sekunde. Zum Vergleich: Vor zwei Jahren betrug die Abflussmenge zu dieser Zeit rund 1700 Kubikmeter, das war damals allerdings überdurchschnittlich viel. Wegen des Niedrigwassers gibt es im Rhein untiefe Stellen, auf welche die Schwimmer achten müssen. „Man sollte die Augen offen halten und möglichst flach schwimmen, sonst kann man sich verletzen“, schildert Graf.

Es hat auch viele Motorboote auf dem Rhein. „Damit man gut aneinander vorbei kommt, sollten die Leute nicht mitten im Rhein schwimmen und die Motorbootfahrer sich von den Ufern fernhalten“, so Graf, "wenn man den gesunden Menschenverstand walten lässt, gibt es nichts Schöneres, als im Rhein zu schwimmen.“

Die Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft rät:

Kinder nur begleitet ans Wasser lassen

Kleine Kinder in Griffnähe beaufsichtigen

Nie alkoholisiert oder unter Drogen ins Wasser

Nie mit vollem oder ganz leerem Magen schwimmen

Nie überhitzt ins Wasser springen

Der Körper braucht Anpassungszeit

Nicht in trübe oder unbekannte Gewässer springen

Unbekanntes kann Gefahren bergen

Luftmatratzen und Schwimmhilfen gehören nicht ins tiefe Wasser

Sie bieten keine Sicherheit

Lange Strecken nie alleine schwimmen

Auch der besttrainierte Körper kann Schwäche zeigen.

