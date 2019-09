von Heinz Vollmar

Rheinfelden – Mit einem Sammelsurium an Modellschiffen, Trucks, Modellflugzeugen sowie zahlreichen Eigenkonstruktionen begeisterte am Wochenende das Modellbautreffen des MSV Klosterweiher Rheinfelden im Freibad. Das im zweijährigen Wechsel stattfindende Modellbautreffen ist vor allem für die Tüftler im breit aufgestellten Modellbausegment ein Eldorado.

Fachsimpeln unter Gleichgesinnten

Bei diesen Treffen steht nicht nur die Fachsimpelei im Mittelpunkt, sondern auch der Tausch, Kauf und Verkauf von Modellen. In entsprechender Weise äußerte sich auch der Vorsitzende des MSV Klosterweiher, Christoph Czerny. Er zeigte sich erfreut darüber, dass aus der weiteren Umgebung Modellbauer nach Rheinfelden gekommen sind, auch aus der schweizerischen Nachbarschaft.

Nachdem die Alemannenregatta vor zwei Jahren eine echte Großveranstaltung in Sachen Modellbau wurde, gestaltete sich das Treffen am Wochenende eher in bescheidenerem Rahmen. Dennoch konnte sich der Modellbau in vielerlei Hinsicht als attraktives Hobby für alle Altersklassen in Szene setzen. So auch im Hinblick auf die Digitalisierung oder den 3-D-Druck, der längst im Modellbau Einzug gehalten hat.

Auch Flugmodelle wurden beim Treffen im Freibad präsentiert. | Bild: Heinz und Monika Vollmar

Im Mittelpunkt des Modellbautreffens standen Schiffsmodelle, die sich als Segler, Frachtschiffe, Spezialschiffe aber auch als Rennboote präsentierten. Daneben zeigten Tüftler wie Wolfgang Hansen aus Lörrach, gebürtiger Flensburger und eingefleischter Segler, nostalgische Frachtsegler im Maßstab 1:25 und 1:12, die eine echte Augenweide waren. Schwimmende Hafenanlagen konnten die Besucher indes am Stand von Markus Sprissler aus Riedlingen bestaunen, während im Kinderfahrbecken die kleinen Kapitäne ihren Spaß beim Schaufahren hatten. Der Modellbaunachwuchs wurde beim Treffen am Wochenende indes bei einem Flohmarkt unterstützt. Zehn Prozent aller Verkaufserlöse wurden in die Jugendkasse abgezweigt.

Zu den weiteren Höhepunkten des Modellbautreffens zählten das Jedermannfahren, an dem sich 150 Modellbauer mit ihren Schiffen beteiligten, sowie die regelmäßig stattfindenden Flottenparaden im Schwimmerbecken des Freibads. Daneben fanden vielbestaunte Ausfahrten von Modellbau-Trucks statt. Auch die unterschiedlichsten Flugmodelle, die sich ebenfalls in großer Vielfalt präsentierten, fanden die Aufmerksamkeit des Publikums.