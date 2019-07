von Ingrid Böhm-Jacob

Die Zukunft des seit 2013 leerstehenden Schwesternwohnheims unterhalb des Kreiskrankenhauses ist besiegelt. Es ist noch im Juli Geschichte. Die Kreiskliniken reißen den Baukörper ab, der längst kein erfreulicher Anblick mehr ist. Im gleichen Zug trennen sie sich von dem dazugehörigen 2,4 Hektar großen Gelände, das bis zur Weggabelung reicht. Neuer Besitzer ist die Stadt Rheinfelden. Sie sichert sich mit dem Kauf ein attraktives Bauerwartungsland für die Zukunft.

Rheinfelden Was passiert mit dem Kreiskrankenhaus? Zukunft ist ungewiss Das könnte Sie auch interessieren

Transaktion bereitet keine Schwierigkeiten

„Der Kaufvertrag ist noch im Werden“, erklärte Kliniken-Geschäftsführer Armin Müller beim Ortstermin. Die Transaktion bereite keine Schwierigkeiten, bestätigte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt. Er sprach von zielführenden und konstruktiven Verhandlungen, bei der sich keine Fragestellungen ergeben haben. Für die Stadt stellt die von Eberhardt als „großzügig“ betitelte Hanglage, die etwas weniger als die Hälfte des bisherigen Gesamtareals der Klinik ausmacht, eine Option für die Wohnbauentwicklung dar.

Rheinfelden Förderverein unterbreitet Ideen zur Umnutzung des Krankenhauskomplexes Das könnte Sie auch interessieren

Im Gelände steckt Entwicklungspotenzial

Dass in diesem Gelände in Nachbarschaft zum Wohngebiet „Vogelsang“ Entwicklungspotenzial steckt, hat der Gemeinderat vor wenigen Jahren gleich erkannt, als die Stadt ihren Flächennutzungsplan fortgeschrieben hat. Der OB freute sich, dass dabei Weichen gestellt wurden, unterhalb des Kreiskrankenhauses eine weitere Wohnbebauung zuzulassen. Damals zeichnete sich ab, dass es an dieser Stelle wohl zu keiner Erweiterung der Krankenhauseinrichtungen mehr kommen wird. Ein Kauf wurde aber zunächst nicht weiter verfolgt, weil es, wie Eberhardt sagte, noch offene Fragen gegeben habe.

Der Verkauf ist unter Dach und Fach, die die Stadt kauft von den Kreiskliniken 2,4 Hektar Gelände direkt im Anschluss an das Kreiskrankenhaus mit Hubschrauberlandesplatz. Es ist Bauerwartungsland. | Bild: Ingrid Böhm-Jacob

Kliniken haben nur mit der Stadt verhandelt

„Die jetzt einvernehmlichen Gespräche wurden auf der Basis eines Gutachtens geführt“, so Müller. Die Kliniken haben dabei ausschließlich mit der Stadt verhandelt. Dass sich beide Seiten handelseinig geworden sind, und das Gebäude mit Gelände nicht an interessierte private Interessenten verkauft wurde, bewertete Eberhardt als „Verantwortung für die Stadt“. Auf dieser Erhebung über der Stadt mit Ausblick über das Hochrheintal und in die Schweiz lässt sich an Wohnen denken, das qualitativ an den „Vogelsang“ anknüpft.

Erschließungsarbeiten in zweistelliger Millionenhöhe

Allerdings wird die städtebauliche Komponente vorerst nicht weiter ausgearbeitet. Der OB sprach von drei bis fünf Jahren, ehe das Thema spruchreif wird. Zuvor hat die Stadt Erschließungsaufgaben bei der Kanalisation in einer zweistelligen Millionen-Größe zu leisten. Gebaut wird jedenfalls nicht so schnell wie der Abriss kommt. Für die Stadt sei aber wichtig: „Dass wir die Hand drauf haben.“

Rodungsarbeiten beginnen noch diese Woche

Das Bild unterhalb des Hubschrauberlandeplatzes bei der Kreisklinik wird sich bereits diese Woche verändern. Michael Mutterer (Architekt der Kliniken Landkreis) kündigte bereits für Mittwoch vorbereitende Rodungsarbeiten auf dem Gelände um das frühere Wohnheim an. In der Woche darauf erfolgen auf Rechnung der Kreiskliniken die händischen Abbrucharbeiten der Eternit-Fassade. Das asbesthaltige Baumaterial muss unter Schutzvorkehrungen entsorgt werden. Das wird Anfang nächster Woche geschehen.

Armin Müller verweist auf Umweltgutachten

Danach werden die Kliniken die Baustelle einrichten. Mutter kündigte das Ende des Rückbaus für Mitte Oktober an. Aus Sicht der Kliniken gibt es keine Hinderungsgründe. Müller verwies auf ein aufwändiges Umweltgutachten. Darin wurden die Fragen geklärt: Ob in dem seit Jahren offen stehenden Bauwerk Vögel brüten, ob es Fledermäuse oder schützenswerte Pflanzen gibt. Ihre Existenz habe sich nicht bestätigt.

Der marode Baukörper ist seit 2013 still gelegt

Das vier- bis sechsgeschossige Gebäude am Hang war 1974 gebaut worden und diente knapp über vier Jahrzehnte als Mitarbeiterwohnheim. Zeitweise waren Verwaltungsbüros und eine Kindertagesstätte darin untergebracht. Weil die haustechnische Infrastruktur immer maroder wurde und die Brandschutzvorschriften sich aus Sicht der Kliniken nicht mehr erfüllen ließen, wurde der Baukörper 2013 stillgelegt. Mehrere Anläufe, das Gebäude zu sanieren, sind schnell an Grenzen der Machbarkeit gestoßen, auch weil die Geschosshöhen sehr niedrig sind.