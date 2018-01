Rheinfelden/Schweiz Schweizer Grenzwächter fassen drei mutmaßliche Einbrecher

Spezialisten der Grenzwache haben bei einer Kontrolle ein Auto durchsucht und darin versteckten Schmuck sowie Einbruchsutensilien gefunden.

Eine Patrouille der Schweizer Grenzwache hat am Sonntagabend in der Basler Straße im Schweizer Rheinfelden einen VW Touran kontrolliert. Darin saßen drei Männer im Alter zwischen 28 und 31 Jahren, alle ohne Wohnsitz in der Schweiz, wie die Polizei mitteilt.

Abklärungen zeigten, dass die Männer im Fahndungsregister verzeichnet waren. Zudem waren alle wegen Einbruchs polizeibekannt.

Spezialisten der Grenzwache durchsuchten das Auto und fanden versteckten Schmuck sowie Einbruchsutensilien.

Die drei Männer wurden der Kantonspolizei Aargau übergeben, die die mutmaßlichen Kriminaltouristen für weitere Ermittlungen festgenommen hat.