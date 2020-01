von Horatio Gollin

Herr Brugger, was wird am Infonachmittag als Programm geboten?

Es gibt viele unterschiedliche Angebote: Zum Einen allgemeine Informationen zur Gemeinschaftsschule und zum individuellen Lernen in den Fächern Deutsch, Mathe und Englisch, zum Anderen betreuen Schüler und Lehrer im ganzen Schulhaus und im Campus 17 Mitmachangebote zu den verschiedenen Fächern. Die Schülermitverantwortung, die Schulsozialarbeit und das Ganztagsangebot werden vorgestellt.

Wer hat das Programm entwickelt?

Das Programm haben die Lehrer und die Mitarbeiter der Ganztagsbetreuung sowie die Schulsozialarbeit und die Schulleitung entwickelt.

Welches Einzugsgebiet hat die Gemeinschaftsschule Rheinfelden?

In erster Linie Rheinfelden, Grenzach-Wyhlen und Schwörstadt. Da es keine festen Schulbezirke gibt, können aber alle Eltern, unabhängig vom Wohnort, ihre Kinder bei uns anmelden.

Wie sind die Erfahrungswerte seit Einführung der Gemeinschaftsschule?

Sehr gut. Die Schulart und unsere Schule werden immer besser angenommen. Wir haben die meisten Anmeldungen in der Klassenstufe 5 von allen Gemeinschaftsschulen in den Landkreisen Lörrach und Waldshut.

Zum Hintergrund Zur Person Hans Peter Brugger ist seit 2012 Schulleiter der früheren Hauptschule Schillerschule und seit ihrer Einführung der Gemeinschaftsschule Rheinfelden. Der 50-jährige stammt aus Nollingen und wohnt in Herten. Brugger hat zwei Kinder. Zur Schule In Rheinfelden werden 354 Schüler in 17 Klassen von 32 Lehrern bis inklusive der Klassenstufe 10 unterrichtet. Mit dem Erreichen des Realschulabschlusses können die Schüler auf berufliche Gymnasien oder Berufskollegs weiter machen, mit Erreichen des gymnasialen Niveaus auch an allgemeinbildenden Gymnasien. Zum Infonachmittag Der Infonachmittag für die jetzigen Viertklässler und ihre Eltern findet am Donnerstag, 30. Januar, von 15 bis 17 Uhr in der Gemeinschaftsschule statt.

Um den Schulnamen ist eine Diskussion aufgekommen. Verträgt sich der bisherige Name Schillerschule nicht mit dem neuen Schultyp?

Derzeit leider noch nicht. Meine Erfahrungen in den letzten drei Jahre zeigen mir immer wieder, dass sobald der Name Schillerschule fällt, die Eltern ihr Kind nicht bei uns anmelden oder es eine deutliche Überzeugungsarbeit braucht, insbesondere dann, wenn das Kind eine Empfehlung für die Realschule oder das Gymnasium hat. Die Eltern verbinden diesen Namen einfach noch mit der ehemaligen Hauptschule.

Ist es schwierig für den Schultyp zu werben?

Nicht mehr so sehr wie zu Beginn. Dies liegt zum Einen daran, dass sich die Qualität der Schule herum spricht, und zum Anderen auch an der fundierten Informationen in den Grundschulen zu diesem Schultyp, der ja noch relativ neu in Baden-Württemberg ist.

Hans Peter Brugger, Schulleiter der Gemeinschaftsschule | Bild: Horatio Gollin

Wie bewerten Sie die vergangenen zweieinhalb Jahre seit Einführung der Gemeinschaftsschule?

Wir entwickeln uns positiv, was sich natürlich auch an den stetig steigenden Schülerzahlen erkennen lässt. Der Anteil an Kindern mit Realschulempfehlung muss noch zulegen. Ich sehe noch deutlichen Handlungsbedarf im Bereich Ganztag, Campus und letztlich auch dem Schulgebäude. Leider hält letzteres den Anforderungen einer Ganztagsschule nicht stand. Die Schule besteht aus typischen Klassenzimmern, wie es früher üblich war. Uns fehlen jedoch schülergerechte Aufenthalts- und Rückzugsräume, in denen sich die Schüler wohl fühlen. Dies gibt auch der Campus nicht her.

Wie entwickelt sich die Gemeinschaftsschule weiter?

Quantitativ, denke ich, werden wir langfristig drei Klassen pro Jahrgang bilden. Qualitativ sehe ich aufgrund der Heterogenität als auch der soziokulturellen Zusammensetzung der Schüler Verbesserungsbedarf in der individuellen Förderung und im sozialen Umgang miteinander. Auch die Ganztagsbeschulung empfinde ich als noch ausbaufähig. Schulgebäude und Campus müssen zum Lebensraum Schule ausgebaut werden. Da gibt es noch einiges zu tun.

Welche Chancen bietet eine Gemeinschaftsschule?

Die Chance länger gemeinsam zu lernen und für den Schüler individualisierten Unterricht mit unterschiedliche Niveaustufen in den verschiedenen Fächern. Letztlich bietet eine Gemeinschaftsschule einen Hauptschul- oder Realschulabschluss oder die Bildungsstandards des Gymnasiums.