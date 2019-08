von Rolf Reißmann

Obwohl Ferien sind, ist es in den Schulen nicht leise. Alljährlich werden die Schulen in den Ferienwochen zu Baustellen. Zwar laufen Instandhaltung und zum Teil auch Umbauten das gesamte Jahr über, doch es gibt eben Arbeiten, die lassen sich nicht erledigen, wenn der Unterricht läuft. Die Scheffelschule Herten zum Beispiel erfährt eine umfassende energetische Sanierung.

Einbau einer neuen Heizanlage

Kernstück der Sanierung ist der Einbau einer neuen Heizanlage. Die Basis dafür wird ein Pelletofen sein. Für Spitzenzeiten wird noch eine kleine Gasheizanlage eingebaut. Der Anbau hinter dem Schulgebäude ist fertig, nun beginnt die Installation. Doch dieser Bereich liegt abseits von den Klassenräumen. Schwerpunkt in diesen Wochen ist die Neuinstallation der erforderlichen Leitungen. Das betrifft nicht nur die Rohre für die Heizung, auch etliche Kabel der elektrischen Anlage sind zu erneuern oder zu ergänzen.

Im Neubau ist alles einfacher

„In einem bestehenden Gebäude sind solche Arbeiten eben doch etwas komplizierter als bei einem Neubau,“ erklärte Erich-Knut Geiger, Leiter des Amtes für Gebäudemanagement, bei einem Besuch in der Scheffelschule. Hier war es notwendig, um die doch recht komplizierte Deckenverkleidungen in den Klassenräumen nicht abzureißen, alle Leitung im Flur zu verlegen. Dabei fiel dann auch auf, dass die eigentlich zum Brandschutz vorgesehene Tür gar nicht bis an die Decke heranreicht und somit ihre Funktion nicht erfüllen würde.

Stadt informiert stets rechtzeitig

Oberbürgermeister Klaus Eberhardt wies darauf hin, dass mit den Schulleitern stets rechtzeitig und umfangreiche Abstimmungen für die Arbeiten erfolgen, zwei Mal im Jahr komme man diesbezüglich zusammen. „Wenn der Gemeinderat den Haushaltsplan beschlossen hat und die Höhe der bereitstehenden Gelder bekannt ist, erfolgt die genaue Abstimmung zwischen den Schulen“, sagte der OB. Sollte es sich nicht um Kleinaufträge handeln, werden alle Leistungen ausgeschrieben, für die Scheffelschule war das vollständig der Fall.

Koordination schon Anfang des Jahres

Bereits zu Jahresanfang begann die genaue Koordinierung. Friedhelm Eckenstein ist Projektleiter für die Hertener Schule. „Nur 32 Arbeitstage haben wir in den Ferien, an denen die Handwerker durchweg freie Bahn haben“, erläuterte er. Die Firmen stimmen sich untereinander ab, denn auch Handwerksbetriebe müssen im Sommer den Urlaub ihrer Beschäftigten einplanen. „So erfolgen jetzt, während der Heizungsbauer noch in Urlaub ist, hier die Kernbohrungen. Kommt er zurück auf die Baustelle, kann er dann loslegen“, so Eckenstein.

Sieben Firmen sind beauftragt

Insgesamt wurden sieben Firmen beauftragt, darunter Heizungsbauer, Sanitärtechniker, Elektriker und eine Zimmerei. Von den 895 000 Euro Aufwand für die energetische Sanierung des Hauses werden allein 300 000 Euro während der Ferien verbaut. Eigentlich gäbe es keine Schule, an der in den unterrichtsfreien Wochen nicht gearbeitet werde, meinte der Oberbürgermeister. Zwar ist es für die Bewilligung der Mittel ein Unterschied, ob es sich um Instandhaltungen oder Investitionen handelt, in der praktischen Ausführung spielt das aber kaum eine Rolle. Da an der Scheffelschule noch andere Aufgaben wie etwa der vollständige Umbau zur Ganztagsschule, die Fenstererneuerung im ersten Obergeschoss und andere Arbeiten erledigt werden müssen, ist für sie mit 1,29 Millionen Euro der höchste Kosteneinsatz vorgesehen.

Weitere Schulen müssen saniert werden

Dann folgen die Gertrud-Luckner-Realschule mit 900 000 Euro und das Georg-Büchner-Gymnasium mit 617 000 Euro. Dabei sind vielfach Arbeiten mit wesentlich weniger Aufwand ebenso wichtig wie große Erneuerungen. So erfolgt in diesem Jahr die Planung für die Dachsanierung der Dinkelbergschule Eichsel oder die Fenstersanierung der Eichendorffschule für 36 000 Euro. Auch wenn die eigentlichen Arbeiten relativ geringen finanziellen Aufwand haben, kann es teuer werden, denn sobald in bestehenden Gebäuden ganze Baugruppen erneuert werden, sind dort die neuesten Brandschutzvorschriften umzusetzen und genau das verteuert dann den Gesamtaufwand.

Eberhardt und Geiger zeigten sich aber überzeugt davon, dass sich die bisher übliche langfristige Abstimmung mit möglichst vielen Partnern bewährt hat und zu einer effektiven Ausnutzung der Ferienzeiten führt.