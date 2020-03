von Thomas Loisl Mink

Das Schuldeneintreiben bei einem Freund scheint bei einem heute 26 Jahre alten Mann aus dem Ruder gelaufen zu sein. Nach mehreren Versuchen, sein Geld zu bekommen, hat er ihn mit einer Gaspistole bedroht. Ihm auch mit Gewalt oder sogar Mord gedroht zu haben, streitet er jedoch ab. Der Fall wurde nun vor Gericht verhandelt. Der Angeklagte und sein Freund kennen sich schon ihr halbes Leben. Mitte 2017 sei der Freund vor seiner Tür gestanden, erzählte der Angeklagte, und habe ihn um Geld gebeten. „Er bekam eine neues Kind, das vierte oder fünfte, und er wollte es sogar nach mir benennen, was mich sehr gefreut hat. Deshalb sagte ich: Kein Problem.“

Rheinfelden Großer Andrang am Samstag an Recyclinghöfen in Herten und Rheinfelden Das könnte Sie auch interessieren

Der Angeklagte hat einen geradlinigen Lebenslauf, nach der Schule hat er eine Ausbildung in einem Industrieberuf gemacht, in dem er seitdem arbeitet. Er habe dem Freund 250 Euro geliehen, der Freund spricht von 150 Euro. „Wir haben keine Zeit für die Rückzahlung ausgemacht und auch keinen Zins, das war alles ganz freundschaftlich“, sagte der Angeklagte. Doch dann habe er monatelang nichts mehr von ihm gehört. Zweimal sei er zu dem Freund gegangen, einmal war nur dessen Lebensgefährtin da, doch er sei jedes Mal vertröstet worden. Im Februar 2018 sei er erneut hingegangen. Wieder war nur die Lebensgefährtin da, die der Polizei sagte, er habe jetzt 500 Euro Zinsen verlangt, herumgeschrien und gedroht, den Freund zu verprügeln, die Familie zu zerstören und die Wohnung auseinanderzunehmen. Solche Drohungen, so der Angeklagte, seien nie gefallen.

Hochrhein/Südschwarzwald Corona-Krise: Die aktuellen Entwicklungen am Hochrhein und im Südschwarzwald Das könnte Sie auch interessieren

Eine Woche nach diesem Vorfall sei der Freund zu ihm gekommen und habe ihm 135 Euro gebracht. „Ich sagte, tiptop, dann vergessen wir die 250 Euro Zinsen, und den Rest von 115 Euro bringst du mir irgendwann“, so der Angeklagte. Dann habe er längere Zeit nichts gehört. Mitbekommen habe er indessen, dass der Freund Geld habe, um Drogen zu konsumieren und sogar mit Drogen zu handeln. Das habe ihn sehr geärgert. Nun steckte er eine Gaspistole ein, die aber nicht geladen gewesen sei, ging zum Freund und fragte ihn, wo sein Geld sei. Als der sagte, er schulde ihm nichts mehr, habe der Angeklagte die Pistole gezogen und hingehalten, aber nicht an die Schläfe, wie der Freund behauptet habe. Nun habe der Freund gesagt, er zahle. In diesem Moment habe die Lebensgefährtin zur Tür herausgeschaut und mit der Polizei gedroht. „Das mit der Pistole war dumm, aber ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Die Pistole habe ich direkt danach in den Müll geworfen.“

Rheinfelden Die Coronakrise trifft Gastronomie hart: Wie gehen Restaurantbetreiber in Rheinfelden mit der Situation um Das könnte Sie auch interessieren

Einige Zeit später fuhr der Angeklagte mit einem Bekannten durch die Stadt und sah den Freund an der Eichendorffschule. Da habe er ihn erneut zur Rede gestellt wegen des restlichen Geldes und habe weitere 35 Euro erhalten. Der Freund hatte indessen zur Polizei gesagt, der Angeklagte habe wieder 500 Euro verlangt und habe Gewalt gegen ihn und seine Familie angedroht. Das streitet der Angeklagte ab. Der Fahrer sagte vor Gericht, er habe zwar während des Gesprächs telefoniert, habe aber nicht mitbekommen, dass es laut geworden wäre.

Kreis Waldshut DRK in Sorge: Auch Ekliges wie Hygieneabfälle und Hausmüll landet derzeit vermehrt in Textilcontainern Das könnte Sie auch interessieren

Die Mutter der Lebensgefährtin des Freundes, die einmal in der Wohnung war, als der Angeklagte auftauchte, sagte, sie habe gehört, wie der Angeklagte herumgeschrien und gedroht habe, den Freund und die Kinder umzubringen. Von Drogen habe sie in der Wohnung nichts gesehen, die Polizei habe später auch nichts gefunden. Bei dem Vorfall mit der Pistole befand sich eine Schwester der Lebensgefährtin in der Wohnung. Sie sagte, nach der Konfrontation sei der Freund sehr bleich gewesen. Er habe gesagt, man habe ihm eine Pistole an den Kopf gehalten. Als sie bald nach dem Vorfall von der Polizei vernommen wurde, hatte sie jedoch nichts von einer Waffe erwähnt.

Hochrhein/Basel Basel steht still: So sieht die Stadt menschenleer von oben aus Das könnte Sie auch interessieren

Indessen sind der Freund und seine Lebensgefährtin als wichtigsten Zeugen zu der Gerichtsverhandlung nicht erschienen. Als das Gericht telefonisch nachfragte, sagte die Lebensgefährtin, die Kinder seien krank, und der Freund habe arbeiten müssen und vergessen, sich abzumelden. Arbeitgeber sind jedoch verpflichtet, Zeugen für Aussagen vor Gericht freizustellen. Das Gericht verhängte ein Ordnungsgeld von 300 Euro gegen den Freund. Er muss die durch sein Ausbleiben entstehenden zusätzlichen Gerichtskosten zahlen.