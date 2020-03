von Elena Borchers und Ralf H. Dorweiler

Laut dem Rheinfelder Hauptamtsleiter Hanspeter Schuler gelten sowohl für Schulen als auch für Kitas aller Träger die Handlungsanweisungen, die das Kultusministerium am Freitag herausgegeben hat. Danach sollen alle Personen an Schulen und Kindertageseinrichtungen, die innerhalb der vergangenen 14 Tage in einem Risikogebiet waren, unabhängig von Symptomen, vorläufig zu Hause bleiben. Schuler hat nach eigenen Angaben am Montag keinerlei außergewöhnliche Meldungen von Schulen oder Kitas erhalten, die das Virus betreffen.

Viele Schulen informieren auch ihren Homepages über die aktuelle Lage. Das Georg-Büchner-Gymnasium etwa hat die Vorgaben des Landes und weitere Tipps direkt auf seine Startseite gestellt – mit dem Hinweis, das „Aktionismus und Panik“ unangebracht seien, die Schule die Situation aber Ernst nehme. Ob die geplanten Schüleraustauschfahrten, vor allem die nach Italien, stattfinden, werde derzeit noch mit dem Gesundheitsamt geklärt.

Auch in Grenzach-Wyhlen wurden Karin Schöttler, der Leiterin des Hauptamts, von den Schulen und Kindergärten keine besorgniserregenden Nachrichten übermittelt. „Es gibt überall die normalen Krankheitsstände“, sagt sie und fügt hinzu: „Wie immer nach der Fasnachtszeit.“ Auch die Grenzach-Wyhlener Einrichtungen haben die Eltern auf ihren Internetseiten über den aktuellen Stand der Empfehlungen des Kultusministeriums informiert.

Einen Schritt weiter ging zum Beispiel das Lise-Meitner-Gymnasium, das einen Brief an Eltern und Schüler verfasst hat. „Vor dem Schulstart am Dienstag, 3. März, möchten wir Sie über die aktuelle Situation am LMG informieren.“ Dazu gehört auch, dass man nach Rücksprache mit den Gesundheitsbehörden und Kontakt mit der Partnerschule in Mataró beschlossen hat, eine am gestrigen Montag begonnene Austauschfahrt stattfinden zu lassen.

An der Bärenfelsschule in Grenzach informierte Rektorin Sabine Braun, dass es am Morgen zwar Anrufe besorgter Eltern, aber „keine besonderen Abmeldungen wegen Corona“ gegeben habe. Zwei Anrufer wollten ihre Kinder zwar morgens zur Schule schicken, aber nachmittags zu Hause behalten. Braun betonte, dass dies nichts bringe. Positiv sei, dass man nach einer Krankheitswelle im Dezember alle Räume mit Desinfektionsmöglichkeiten ausgestattet habe.

An der Schule am Heidenstein in Schwörstadt ist der Unterricht am Montag laut Rektor Björn Tscharntke ebenfalls ganz normal gestartet. Man halte sich an die Vorgaben des Ministeriums.