von Heinz Vollmar

Mit dem neuesten Musicalprojekt, der Musical-Comedy „Honk“, das am Freitag, Sonntag und Montag aufgeführt wird, setzt das Georg-Büchner-Gymnasium ein Zeichen für Toleranz, Akzeptanz sowie gegen Mobbing und Ausgrenzung.

Projekt ist eine große Herausforderung

Beim Pressegespräch während der Hauptprobe verwiesen die Regisseure Jan Eberspach und Regina Wessely sowie der musikalische Leiter Wolfgang Haller auf die Bedeutung des Musicals „Honk“. Wessely unterstrich, dass das Musicalprojekt auch für das Georg-Büchner-Gymnasium eine große Herausforderung darstelle, um auch außerhalb der Schule pädagogisch wertvolle Arbeit zu leisten. Dies sei umso wichtiger, weil sich die am Projekt beteiligten Schülerinnen und Schüler selbst einbringen können und vieles für ihren weiteren Lebensweg erfahren und mitnehmen können.

Der musikalische Leiter des Musicals Wolfgang Haller bei den Proben

Die Schule ist auch ein Ort des Lebens

In diesem Sinn äußerte sich auch Schulleiter Volker Habermaier in einem Grußwort zum Musicalprojekt. Er sagte: „Wenn Schule mehr als ein Ort des Lehrens und Lernens sein soll, sondern auch ein Ort des Lebens, dann wird deutlich, welcher Stellenwert Projekten wie dem Musical ‚Honk‘ zukommt.“

Inhalte geeignet für die Beteiiligten

Als besonders geeignet bezeichneten die Macher des Musicals die Inhalte des Zweiakters für alle beteiligten Gymnasiasten, von der fünften bis zur zwölften Klasse. Insofern freue man sich, nach den bisherigen Musicalprojekten der Schule nun „Honk“ nach Hans Christian Andersens Märchen des hässlichen Entleins zu präsentieren.

Sie schlüpfen nicht in Tierkostüme

Inhaltlich geht es um das hässliche Entlein Gnomy, das eigentlich ein hübscher Schwan ist, aber zunächst mannigfaltige Abneigung erfährt und auf vielerlei Ausgrenzungsversuche stößt. Die Akteure auf der Bühne schlüpfen jedoch keineswegs in Tierkostüme, sondern outen sich in Menschengestalt. Insofern würden während des Stücks auch die beteiligten Menschen gehörig auf die Schippe genommen, so die Regisseure des Musicals.

Proben laufen seit Beginn des Schuljahrs

Insgesamt beteiligen sich am Musicalprojekt 60 Schülerinnen und Schüler, außerdem weitere 40 Personen, darunter Lehrer und Eltern, so dass insgesamt rund 100 Mitwirkende das Musical zum Erfolg führen werden. Für das Musical geprobt wird bereits seit Beginn des Schuljahrs, auch das Bühnenbild ist in der schuleigenen Bühnenbauwerkstatt durch die Bühnenbau AG entstanden, wofür Heiko Reznicek zuständig ist.

Mit der Technik lässt sich die Kulisse drehen

Er verwies während des Gesprächs auf die spezielle Technik, die es erlaubt, die Kulissen innerhalb kürzester Zeit zu drehen, um ein anderes Bühnenbild herzustellen. Außerdem seien die Kulissen so konstruiert, dass sie für weitere Projekte wiederverwendbar sind. Premiere des Musicals „Honk“ ist am Freitag, 12. Juli, 19 Uhr, in der Halle des St. Josefshauses in Herten. Hier finden auch die weiteren Aufführungen am Sonntag, 14. Juli, 15.30 Uhr, sowie am Montag, 15. Juli, 19 Uhr, statt.

Ein inklusiver Gedanke liegt zugrunde

In diesem Zusammenhang betonten die Macher des Projekts, dass dem Musical „Honk“ in Bezug auf die Menschen mit Behinderung im St. Josefshaus auch ein gewisser inklusiver Gedanke im Sinn von Begegnung zugrunde liegt. Daher waren die Bewohner des St. Josefshauses auch schon bisher gern gesehene Besucher bei den verschiedenen Proben. Insofern habe man den Ort für die Aufführungen auch bewusst in die Halle des St. Josefshauses gelegt, erklären die Vertreter des Georg-Büchner-Gymnasiums.

Eintrittskarten zum Preis von 15 Euro/8 Euro, ermäßigt 8 Euro/5 Euro, können im Vorverkauf im Sekretariat des Georg-Büchner-Gymnasiums, in der Buchhandlung Merkel, an der Pforte des St. Josefshauses oder an der Abendkasse erworben werden.