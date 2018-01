Rheinfelden Schüler des Georg-Büchner-Gymnasiums diskutieren Globalisierung

Bei einem bilingualen Aktionstag am Georg-Büchner-Gymnasium ging es um das Thema Globalisierung. Referenten der Landeszentrale für politische Bildung gaben dabei interessante Einblicke und Anregungen.

Referenten der Landeszentrale für politische Bildung haben am Georg-Büchner-Gymnasium einen bilingualen Aktionstag zum Thema „Globalisation“ gestaltet. Bei den Schülern kam das Angebot gut an. Englisch im Unterricht sind die Zehntklässler des bilingualen Klassenzugs gewöhnt.

Im Stuhlkreis sitzend, diskutieren die Schüler der Klassen 10a und 10b mit Elena Peckhaus und Ruben Martens von der Außenstelle Freiburg der Landeszentrale für politische Bildung (LPB). Es geht um das Konsumverhalten der drei Protagonisten eines Videoclips unter den Aspekten Fortbewegungsmittel, Essen und Urlaub. Das Video handelt von dem coolen und reichen Jürgen, dem umweltbewussten Klaus und Thomas, einen ausgewiesenen Sparfuchs. Schnell erklären die Schüler, dass für Jürgen nur die teuersten Restaurants in Frage kommen, während Thomas im Supermarkt nur günstige Produkte nimmt. Martens fragt nach Klaus. Ein Schüler antwortet: „Der isst nur Bio.“

Bei der Übung geht es letztlich darum, wie viel CO2 die Personen aufgrund ihres Verhaltens ausstoßen. Klaus hat die beste Bilanz. Die Schüler sollen sich auf einer gedachten CO2-Verbrauchs-Skala im Raum selbst einordnen. Die Schüler bilden einen Pulk in der Mitte. „Ich bin eigentlich eine Mischung aus allen Dreien, auch Klaus, aber nicht so ein Freak“, erklärt ein Schüler die Standortwahl. Martens fragt nach: „Du hältst Klaus für einen Freak?“ Der Schüler bejaht: „Ja, der redet nur über so Bio-Sachen.

“ Mit Fakten unterfüttern die beiden Referenten das Erarbeitete und die Schüler erfahren etwa, dass der durchschnittliche CO2-Ausstoß einer Person in Deutschland bei zehn Tonnen im Jahr liegt, während er in Mosambik nur 0,2 Tonnen beträgt.

Den bilingualen Aktionstag hat Lehrerin Linda Keßler initiiert, die an ihrem früheren Arbeitsplatz mit den Angeboten der LPB schon gute Erfahrung sammeln konnte. Schulleiter Volker Habermaier steht hinter Keßlers Initiative. „Das Thema Globalisierung ist für das Mündigwerden unserer Schülerinnen und Schüler zentral und eignet sich besonders für einen mehrsprachigen Unterricht“, meint er.

Die Besprechung des Videos erfolgte noch auf Deutsch, für die nächste Arbeitsphase wechseln die Referenten ins Englische. Martens erklärt, dass der ökologische Fußabdruck ein Werkzeug ist, mit dem man messen kann, wie viele Ressourcen eine Person verbraucht. Online haben die Schüler ihren eigenen ökologischen Fußabdruck bereits berechnet. Ein Mädchen meint, dass es sie nicht so schockiert habe. Eine andere, dass sie zwar schon erschrocken sei, es vermutlich aber wieder vergessen werde.

Sprachliche Schwierigkeiten aufgrund des Fachvokabulars stören den bilingualen Aktionstag nicht. „Wir machen das zum zweiten Mal, bisher waren es immer bilinguale Klassenzüge, daher ist das kein Problem. Wir legen aber auch eine Vokabelliste aus“, erklärt Peckhaus. Auf der Meta-Ebene sollen die Schüler lernen, ihr eigenes Verhalten zu reflektieren und bewusste Entscheidungen zu treffen. Das sagen ihnen die Referenten auch deutlich. Als die Schüler Pause haben, bauen die Referenten um. Sie stellen Tische für fünf Arbeitsgruppen auf und legen Arbeitsmaterialien aus.

Die Schülergruppen repräsentieren die Länder Deutschland, Japan, Indien, Bangladesch und Mosambik. Die Referenten übernehmen die Rolle der Weltbank. Alle Länder wurden mit Ressourcen in Form von Papier, Scheren, geometrischen Vorlagen und Spielgeld ausgestattet. Die Weltbank kauft Kreise für 250 Dollar, Dreiecke für 150 Dollar und Rechtecke für 100 Dollar. Diese müssen aber akkurat geschnitten sein. Das Problem: Die Länder sind unterschiedlich ausgestattet. In Bangladesch gibt es keine Schere, in Indien fehlen geometrische Vorlagen. Deutschland hat kaum Papier, aber mehrere Scheren. Die Schüler versuchen, fehlende Ressourcen zu erhandeln oder zu leihen. Sieger wird immerhin die Gruppe, die am meisten verdienen kann.

Die Gruppenarbeit sowie die Inhalte des Aktionstages zur Globalisierung werden zum Abschluss besprochen. Bei den Schülern kam der Aktionstag jedenfalls gut an. „Das wäre auch in anderen Fächern schön, etwa in Chemie, da könnte man den ganzen Tag Versuche machen“, meint Ece Zafer (15) und ihre Klassenkameradin Jana Schönemann (15) ergänzt: „Das ist sehr abwechslungsreich im Vergleich zum normalen Unterricht. Das einmal in drei Monaten zu machen, wäre schön.“