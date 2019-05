von Jasmin Radel

Das Publikum hielt es nicht mehr auf den Sitzen, es feierte die Premiere des Schulmusicals „Grimm!“, die die Schüler der Gertrud-Luckner-Realschule auf dem Campus aufführten. Insgesamt standen die jungen Schauspieler am Wochenende drei Mal auf der Bühne.

Die Geschichte kennt fast jeder

Die Geschichte von Rotkäppchen kennt fast jeder. Erst wird ihre kranke Großmutter von einem Wolf gefressen, dann auch noch Rotkäppchen selbst, die ihre Großmutter im Wald besuchen wollte. Fazit: Große, böse Wölfe fressen kleine, hilflose Mädchen mit Picknickkörben. Doch nach dem Besuch des Musicals in der Realschule hinterfragt man die bekannte Version der Schriftsteller-Brüder Grimm.

Die wirklich wahre Erzählung

Perfekt inszeniert, fand die Erstaufführung der „wirklich wahren“ Geschichte von Rotkäppchen und ihrem Wolf statt. „Grimm!“ heißt dabei nicht nur das Stück selbst, sondern auch der Wolf, eine der Hauptfiguren. Er ist eine durch Lügenmärchen, Fakenews und Verleumdung zutiefst missverstandene Kreatur. Mit seinem Kumpel Schweinchen Wild lebt Grimm in der Freiheit des Walds als Aussteiger. Beide haben mit der im nahen Dorf lebenden, bunt zusammengewürfelten Schar aus Märchenfiguren nichts am Hut. Die Waldbewohner und die Dorfbewohner halten sich – aus guten Gründen – voneinander fern.

Von Waldbewohnern und dem Dorfmob

Für die Dörfler steht fest, dass Wölfe fiese, gewalttätige und hinterhältige Monster sind, während die Waldbewohner vom engstirnigen, proletarischen Dorfmob ebenfalls nichts Gutes halten. Einzig durch den fast trotzigen Willen der 14-jährigen Dorothea (dem Rotkäppchen) und dem verständnisvollen Sanftmut von Dorf-Wald-Pendlerin Oma Eule gelingt es, zu vermitteln, die festgefahrenen Vorurteile beider Seiten zu lösen und für Frieden, Verständnis und Miteinander zu sorgen.

Monatelange Proben zahlen sich aus

Beinahe 100 Mitwirkende hatten seit Beginn des aktuellen Schuljahres daran gearbeitet, das Musical auf die Bühne zu bringen. Neben Schülern hatten sich auch Lehrer, Eltern und Ehemalige als Darsteller, Musiker und Sänger beteiligt. Es war monatelang intensiv geprobt, Kostüme und Bühnenbild entworfen, gebastelt und gebaut worden, bis am Ende ein absolut sehenswerte Stück entstand. Auf Nachfrage sind sich die jugendlichen Darsteller einig: „Ohne die Lehrer wäre das gar nicht gegangen.“

Die Lehrer sind die Motivatoren

Diese seien nicht nur Unterstützer, sondern vor allem auch Motivatoren gewesen. „Sie haben uns all ihr Können vermittelt und ihr Herzblut geschenkt. Dass wir verstehen, um was es gerade in dem Musical geht, und wie man das darstellt und umsetzt, war denen echt wichtig“, erzählt Sultan Kiray, die das Rotkäppchen darstellt. Adrian Birlin, der große Wolf, fühlt sich durch seinen Auftritt in seinem Selbstbewusstsein und auch der eigenen Selbstsicherheit bestärkt. Ihn hat seine Rolle und die Geschichte mit der Zeit der Proben einiges gelehrt. „Ich urteile nicht mehr einfach oder schnell“, sagt er. „Ich bilde mir meine eigene Meinung und Sicht auf die Welt.“

Auf die Frage, was denn das Tollste an der ganzen Musicalsache ist, sind sich die Darsteller zeimlich einig: „Das Entertainment. Die Leute waren voll mit dabei und haben begriffen, was wir sagen wollen.“

Der stimmungsgewaltige Musicalabend war rundum ein Erfolg. Und die Hauptbotschaft wird dem ein oder anderen Besucher wohl noch länger im Gedächtnis bleiben: „Wir sind nicht allein auf der Welt, egal, was die Welt dir erzählt.“