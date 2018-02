Rheinfelden Schirm, Charme und Narrenkappe dominieren beim Narrenmarkt Karsau

Narrenmarkt in Karsau lockt trotz Schneegestöber gut gelaunte Ehrengäste und Besucher an. Noch bis Dienstag ist er geöffnet.

Für die Eröffnung des 49. Narrenmarkt im Ortszentrum mussten sich alle Beteiligten warm anziehen. Doch die Fasnächtler ließen sich vom Schneegestöber nicht aufhalten. Bis Fasnachtsdienstag wird in den Buden und auf den Straßen wieder drei Tage lang ausgelassen gefeiert.

Genau zum Einmarsch der Moschtbirekönigin Aylin I. (Aylin Käser), dem Zunftrat und den Karsauer Cliquen fegte Schneegestöber am Sonntag über Karsau hinweg. Gewappnet mit Schirmen legten Moschtbirekönigin, Zunftmeister Martin Klein, Marschall Körmit (Frank Müller) und die Gäste sowie der Minselner Froschenkönig Lukas I. (Lukas Lutz), OB Klaus Eberhardt, Stadtammann Franco Mazzi, Ortsvorsteher Jürgen Räuber und die Schwörstädter Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat die Strecke vom Gasthaus Kaiser zur Zunftstube bei der Trotte zurück.

Der Musikverein Karsau und die Moschtbire-Musik begleiteten den kleinen Umzug und die Eröffnung des Narrenmarkts. „Das schönste fasnächtliche Dorf in Deutschlands Gauen, darf ich mir hier in Karsau anschauen“, erklärte der OB unter großem Applaus. „Drei Tage woll‘n wir fiere und eine schöne Straßenfasnacht zelebriere“, eröffnete die Moschtbirekönigin den Markt und der Zunftmeister fügte an: „Drei Tag geht es rund, alle Buden präsentieren sich rund.“ Alle acht Karsauer Cliquen betreiben Hütten und werden durch ein Angebot des Perukreises verstärkt. In den verschiedenen Buden geht es in der Bewirtschaftung nahrhaft zu. Das Angebot reicht von der Grillwurst über Steak oder Flammkuchen. Die Füürgeischter machen Gyros und beim Perukreis gibt es Fisch. Stimmung machen an den drei Tagen die „Guggen aus Rheinfelden, wie die Latschari, D‘Maximale oder die Gassemoggis, aber auch die Magdemer Bierschnägge kommen jedes Jahr“, erzählt Klein. Die Auftritte sind nicht organisiert. Jeder spielt nach Lust und Laune.

„Nächstes Jahr haben wir den 50. Narrenmarkt, da wollen wir noch ein paar Attraktionen planen“, verrät Klein. Beim Jubiläum sollen auch die Narren aus der Gründungszeit des Marktes eingespannt werden. Am Dienstag gibt es einen Altwiiber-Tag: Allen als alte Frauen verkleidete Besuchern wird ein Glas Sekt in den Buden spendiert.

Termine: Der Narrenmarkt ist Montag und Dienstag von 11 bis 24 Uhr geöffnet. Der Rosenmontagsumzug von der Forststraße bis zum Narrenmarkt findet um 14 Uhr statt.