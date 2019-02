von Horatio Gollin

Blickfang: Das war doch mal ein echter Hingucker, was die Rheinfelder wohl nicht oft zu sehen bekommen. 90 Young- und Oldtimer fuhren mit gemächlichen 20 Stundenkilometern über die alte Rheinbrücke in Rheinfelden. Schnell wurde klar, was die im Schilde führen.

Im Rahmen der 22. AvD Histo-Monte waren sie am Montag in Rothenburg an der Tauber gestartet, um nach acht Tagen den französischen Zielort Cannes zu erreichen.

Passanten wurden sofort auf die Kolonne aufmerksam, blieben auf der Brücke stehen und schauten sich die Automobile genau an. Und das bei Bilderbuchwetter mit blauem Himmel und Sonnenschein. Die schöne Kulisse mit der Rheinfelder Altstadt auf Schweizer Seite passte prächtig in den Rahmen.