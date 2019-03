von Ralf H. Dorweiler

Die Fasnacht ist mit dem dritte schmutzige Dunnschtig in die intensivste Phase gestartet. Um die kommenden Tage gut durchstehen zu können, ist eine gehörige Stärkung absolut notwendig. Das wissen die erfahrenen Narren der Zunftleitung, Abgeordnete der Cliquen und geladene Gäste zum „Schalk im Turm“ nur zu gut. Punkt 8 Uhr morgens waren am Donnerstag alle da, um das närrische Frühstück zu genießen, das dieses Mal viele „historische Momente“ bot.

Karsauer machen Ort zum Moschtbireland

Historisch war auf jeden Fall der Besuch von Rolf Hönicke aus Karsau. Der frühere Karsauer Zunftmeister und VHN-Präsident (Vereinigung Hochrheinischer Narrenzünfte) berichtete, wie es sich historisch zugetragen hat, dass die Karsauer keinen Wein mehr anbauten, sondern ihren Ort zu Moschtbireland machten. Dabei freute er sich, dass Karsau und die dem VON (Verband oberrheinischer Narrenzünfte) angehörende Narrenzunft Rheinfelden ein mittlerweile so gutes Verhältnis haben und zusammen Fasnacht feiern. „Schlussendlich machen wir alle Fasnacht“, sagte er und überreichte Oberzunftmeister Michael Birlin sogleich als Gastgeschenk eine Flasche Birnengeist samt Glas.

Schalk im Turm 2019: Rolf Hönicke (links), Präsident der Vereinigung Hochrheinischer Narrenzünfte, und Bruno Dürrholder genießen den Morgen. Hönickes Besuch gilt als historisch. Er hatte einige Anekdoten mitgebracht. | Bild: Ralf H. Dorweiler

Lustiger Beitrag der Bürgermeisterin

Auch Bürgermeisterin Diana Stöcker ergriff das Wort und hatte passenderweise einen lustigen Beitrag über das Verhältnis zwischen Rheinfelden und Karsau vor und nach der Zwangseingemeindung dabei, der neben dichterischem Können auch ausgiebige geschichtliche Recherche bewies. Da konnte ihr Chef, OB Klaus Eberhardt nur zustimmend nicken.

Dürrholder hat die Regie beim Zunftabend seit vielen Jahren

Geschichtlich blieb auch Bruno Dürrholder, der an ein früheres Narrentreffen erinnerte, zu dem Rheinfelder und Karsauer getrennt mit der Bahn fahren wollten. Als der Zug in Beuggen hielt, war er so voll, dass die Karsauer nicht mehr einsteigen konnten. Dieser Fall sei bis nach Stuttgart gegangen, und seither treffe er sich als offizieller „Koodinator Narrenfahrplan Hochrhein“ jedes Jahr mit Vertretern der Bahn, um als „Reiseleiter der Narrenzunft“, wie er sich nannte, die Fahrten zu klären. Ozume Birlin betonte, dass Dürrholder seit vielen Jahren auch den Regieplan für den Zunftabend ausarbeitet. „Und beim Zunftabend läuft ja auch alles so pünktlich wie bei der Bahn“, scherzte Birlin schlagfertig.

Noch keine Karsauer Larve und kein Häs im Museum

Einen musealen Wunsch sprach Birlin auch in Richtung Karsau aus: Im Narrenmuseum im Wasserturm ist immer noch weder Karsauer Larve oder noch Häs zu finden. Auch Ehrenozume und „Museumsdirektor“ Wilfried Markus fand das schade, so dass Hönicke zusagte, eine Motschtbire-Maske fürs Narrenmuseum zu stiften.

Helmut Augsten erntet für sein Lied Applaus

Markus wusste auch über die Errichtung des Narrenbrunnens auf dem Oberrheinplatz eine Anekdote zu berichten, laut der die Moschtbire-Figur nachgegossen werden musste, weil im ersten Entwurf keine Karsauer Figur eingeplant war. Viel Applaus gab es für Helmut Augsten mit seinem Lied zum Mitsingen, einer umgearbeiteten Version von „Geh’n wir mal rüber zum Schmidt seiner Frau“.

Mit Bea Bieber und FGR-Präsident Roger Wendelspiess war auch Schweizer Besuch da. Andreas Asal vertrat den Werkhof, bei dem sich die Zunftleitung schon jetzt für alle Unterstützung bedankte. Und der diesjährige „(P)Fressepreis“ der Narren in Form eines (P)Fresstellers ging schließlich an den Autor dieser Zeilen.