von Roswitha Frey

Auf eine Klangreise in das 17. Jahrhundert nahm das Ensemble Viatoribus das Publikum beim Silvesterkonzert in der Eichsler St. Galluskirche mit. Das Ensemble aus Basel hat sich auf Alte Musik spezialisiert und lässt die Klänge aus dem Frühbarock stilkundig und so originalgetreu wie möglich aufleben.

Das Studium an der Schola Cantorum Basiliensis hat die deutsche Sängerin Mirjam Striegel, die Zinkenistin Katharina Haun, den Cembalisten Christoph Anzböck, beide aus Österreich, und den norwegischen Posaunisten Phillip Edvard Boyle zusammengeführt. Ihre gemeinsame Leidenschaft gilt alten Schätzen und selten gehörten Stücken aus der Zeit des Frühbarock, die teils noch Elemente der Renaissance aufweisen und die sie mit historischem Instrumentarium im Stil der historisch informierten Aufführungspraxis zu Gehör bringen.

So genoss das faszinierte Publikum die wunderschöne, glasklare, glockenhelle Stimme von Mirjam Striegel und den authentischen Klang des Cembalos, des Nachbaus einer Barockposaune von 1632 und zweierlei Arten des historischen Blasinstruments Zink. Katharina Haun spielte sowohl auf dem Krummen Zink, der eine gekrümmte Form und einen kräftigen, hellen, durchdringenden Klang hat, als auch auf dem Stillen Zink, der eine fast gerade Form und einen weicheren, leiseren Ton hat.

Geheimnisvolles in den Stücken

Zu hören war frühe Musik, die inhaltlich mit der Weihnachtszeit, mit dem Fest von Christi Geburt, der Taufe Christi, der Ankunft der Weisen aus dem Morgenland, aber auch den Ereignissen um Herodes zu tun haben. In einigen Texten werden diese Geschehnisse und Feste beschrieben. Das Geheimnis und Mysterium der Weihnachtszeit klang aus vielen Stücken aus dem frühen 17. Jahrhundert, etwa in dem einleitenden „Gaudeamus omnes“ von Friderici Calvenae.

Zu den bekanntesten Namen im Programm gehörte Michael Praetorius, von dem „Was fürchtst du Feind Herodes sehr“ und „O Gott wir danken deiner Güt“ aus den Bänden „Musae Sioniae“ erklangen. Vorwiegend konzentrierte sich das Ensemble auf geistliche Werke aus dem deutschsprachigen Raum und dem Habsburger Reich, doch auch der große italienische Komponist Claudio Monteverdi fand sich mit dem schönen Stück „O bone Jesu“ in der Auswahl.

Ensemble macht alte Musik wieder lebendig

Der musikalische Bogen reichte von dem glanzvoll-innigen „Alma Redemptoris“ von Giovanni Valentini über „Angelus ad Pastores“ von Wilhelm Biener bis zu dem weihnachtlichen „Adesto Multitudo“ von Samuel Capricornus. Man spürte in allen Interpretationen, mit wie viel Freude, Sorgfalt, Stilkenntnis das Ensemble diese Zeit, die alte Musik wieder lebendig macht. Der Gesang galt damals als das Höchste, und so betörte der lupenreine, makellos klare und vibratolose Stimme von Mirjam Striegel in allen diesen Werken.

Die Instrumente waren angehalten, die Gesangsstimme zu unterstützen und ebenfalls sanglich zu klingen, was dem Barockposaunisten Phillip Boyle und der Zinkenistin Katharina Haun mit ihrem einfühlsamen geschmeidigen Spiel wunderbar gelang. Christoph Anzböck steuerte am Cembalo eine fantasievoll improvisierte Toccata und Pastorale bei. Überhaupt spielte die Improvisationsfreude und das Ausschmücken eine wichtige Rolle bei dieser frühen Musik, von der nur wenig historisches Notenmaterial erhalten ist. Das Publikum hatte viel Vergnügen an dieser so lebendig ausgeschmückten, ganz und gar unverstaubten Alten Musik.