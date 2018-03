Rheinfelden Saftige Geldspritze für den TuS Adelhausen

Der Förderverein des Tus Adelhausen konnte im vergangenen Jahr zum ersten Mal einen fünfstelligen Betrag an den Hauptverein spenden.

Von einem erfolgreichen Jahr berichtete der Vorsitzende Volkmar Hölterhoff bei der Hauptversammlung des Fördervereins. 2017 begrüßte der Förderverein sechs Neulinge, in diesem Jahr ist ein weiterer hinzugekommen. Damit zählt der Verein derzeit 45 Mitglieder. „Das ist eine tolle Zahl für uns“, sagt Hölterhoff erfreut. „Wir bekommen nur Neue und verlieren nichts.“

Kassierer Stephan Reffgen stellte den Kassenbericht vor und informierte, dass der Förderverein 10.900 Euro an den Hauptverein weitergeben konnte. „Eine saftige Steigerung gegenüber dem Vorjahr“, so Reffgen. 2016 waren es 7600 Euro gewesen.

Die Mitglieder entlasteten die Kasse und den Vorstand. Die bei der vergangenen Hauptversammlung angeregte Satzungsänderung zur Änderung des Wahlturnus wurde für die nächste Hauptversammlung angekündigt, bei der reguläre Wahlen anstehen. Die Änderung der Satzung sieht vor, dass Vorstände nicht alle gleichzeitig gewählt werden.

Hölterhoff kündigte an, dass der Förderverein erstmals die Bezirksmeisterschaften der Männer und Jugend am 23. und 24. März abwickeln wird. Zudem sei für den Juni erneut eine Bewirtung beim Baustoffhandel geplant und auch den Vatertagshock und den Weihnachtsmarkt in Adelhausen wird der Verein wieder veranstalten. Zudem wird ein Ringerhock angeboten, nicht, um Geld zu verdienen, wie Hölterhoff sagte, sondern um Interessierten die Möglichkeit zu geben, sich zu informieren und zu „fachsimpeln“.

Um in der Öffentlichkeit sichtbarer zu werden, hat der Verein Polo-Shirts mit seinem Logo anfertigen lassen. „Nach fünf Jahren haben wir unseren Platz erobert“, sagte Hölterhoff. Mehr Präsenz zu zeigen, helfe dem Förderverein und dem Hauptverein. „Wir können stolz auf die Mannschaften sein und werden sie auch weiterhin tatkräftig unterstützen.“

Der Ringerhock findet am Donnerstag, 29. März, um 20 Uhr im Presseraum der Dinkelberghalle Adelhausen statt.