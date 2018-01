Rheinfelden Sabrina Lössl gibt historischen Frauen in der Christuskirche eine Stimme

Starke Frauen, die eine breite Palette von Gefühlen zum Ausdruck bringen, standen im Mittelpunkt des Sonderkonzerts am Samstag in der Christuskirche.

Irmtraud Tarr, Organistin, Buchautorin und Professorin am Mozarteum Salzburg, und Schauspielerin Sabrina Lössl vom Theater Tempus fugit gestalteten ein Programm, in dem sie Frauen aus verschiedenen Jahrhunderten eine Stimme gaben.

Wie auf einer imaginären Bühne erschienen diese berühmten Gestalten aus der Zeitgeschichte und der Literatur in Christine Brückners „Ungehaltenen Reden ungehaltener Frauen“, die von Sabrina Lössl szenisch vorgetragen und von Irmtraud Tarr an der Orgel mit passenden Werken umspielt wurden. Die beiden Künstlerinnen wollten den Frauen einen Raum geben, um das ganze Spektrum an Emotionen in Worten und Musik zu vermitteln. Das gelang sehr eindrücklich und berührend bei dieser Matinee mit Schauspiel, Rezitation und ausgewählter Orgelmusik des spätromantischen Komponisten Sigfrid Karg-Elert.

Im schwarzen Kleid, das Haar zu einer Zopffrisur geflochten, stand Sabrina Lössl vor den voll besetzten Reihen und las zunächst einen lebensklugen Text von Irmtraud Tarr über das Älterwerden. Es gehe dabei nicht um das Jungbleiben um jeden Preis, sondern um ein gutes Altwerden, um das Vertrauen, dass das Leben „ein kostbares, vorübergehendes Geschenk auf Zeit“ sei. In den fiktiven Monologen aus dem Buch von Christine Brückner schlüpfte Lössl mit wandlungsfähiger Stimme, Mimik und Gestik in die Rollen legendärer Frauen. Sie nutzte dazu den ganzen Kirchenraum. Dabei ließ sie mit weicher Stimme Desdemona zu Wort kommen. Sehr ausdrucksstark erhob die Darstellerin und Sprecherin als Katharina Luther ihre Stimme.

Die einstige Nonne, die den Reformator Martin Luther geheiratet hat und für die damalige Zeit eine sehr fortschrittlich denkende, couragierte, tatkräftige Frau war, spricht in ihrer „Tischrede“ eindringlich, mutig und offen zu ihrem „Martinus“: „Ich will und werde mich nicht vor meinem eigenen Mann fürchten“. Hart, heftig, provozierend, voller Wut klang der fiktive Monolog von Gudrun Ensslin „gegen die Zellenwände“ im Gefängnis in Stammheim.

Als Kameliendame fühlt sich Sabrina Lössl in die Figur der umschwärmten Halbweltdame hinein, die weiß, dass sich im Theater alle Operngläser auf sie richten werden. Einfühlsam verkörpert sie auch die Zerrissenheit und verborgene Sinnlichkeit der Effi Briest, die über ihre unglückliche Ehe sinniert. Zum Schluss ließ Lössl noch einmal Katharina Luther sprechen voller Kummer und Trauer nach dem Tod der Tochter: „Ich beuge mich, aber ich richte mich wieder auf“.

Emotionen, Seelenzustände, Verzweiflung, Wut, Freude, Sehnsucht, Träume spiegelten sich in den Monologen dieser Frauen, aber auch in der Orgelmusik von Sigfried Karg-Elert. Mal rebellisch, unbequem, aufbrausend und kühn, mal versonnen, melancholisch, zärtlich und sanft klang es von der Orgelempore herab, wo Irmtraud Tarr alle Register ihres fulminanten Orgelkönnens zog. Sie ließ das Instrument so facettenreich sprechen, wie Sabrina Lössl die Frauen in den Monologen.