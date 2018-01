Rheinfelden SPD-Ortsverein Minseln/Dinkelberg gibt sich bei Neujahrsempfang kämpferisch

Die Bundestagswahl und der Autobahnabschnitt 98.5 waren Themen beim Neujahrsempfang der SPD auf dem Dinkelberg.

Den neuen Bildkalender des SPD-Ortsvereins Minseln/Dinkelberg zieren Schmetterlingsmotive. Die Pläne für den Bauabschnitt A 98.5 sind dagegen weniger erfreulich. Trotzdem zeigt sich der Ortsverein bei seinem Neujahrsempfang kämpferisch.

Der SPD-Ortsverein Minseln/Dinkelberg hatte zum traditionellen Neujahrsempfang in den Bürgersaal des Minselner Rathauses geladen und die Ortschaftsräte und Parteimitglieder aus dem Dorf sowie aus anderen Ortsteilen waren dem Ruf gefolgt. SPD-Ortsvereinsvorsitzende Eveline Klein, die zudem das Amt der Ortsvorsteherin bekleidet, begrüßte neben Oberbürgermeister Klaus Eberhardt und dem Karsauer Ortsvorsteher Jürgen Räuber auch die SPD-Ortsvereinsvorsitzenden Karin Paulsen-Zenke aus Rheinfelden, Alfred Winkler aus Herten und Lothar Wihan aus Karsau. Mit Ewald Lützelschwab hatte sich auch ein Ortschaftsrat der Freien Wähler unter die Genossen gemischt.

„Ich meine, mich dunkel erinnern zu können, da war eine Bundestagswahl. Aber ich weiß es nicht mehr genau, denn es geht einfach so weiter wie in den vergangenen vier Jahren“, eröffnete Klein einen kurzen, aber kämpferischen Rückblick auf das Wahljahr 2017, das Scheitern der Jamaika-Koalition und die Suche nach einer Bundesregierung. „Die Mehrheit der SPD-Anhänger hier und in anderen Ortsteilen ist nicht von der GroKo überzeugt“, meinte Klein. Für den Wahlkampf des SPD-Kandidaten Jonas Hoffmann hatte sie großes Lob übrig und äußerte die Hoffnung, dass er seine Ankündigung wahr machen werde, bei der nächsten Bundestagswahl erneut anzutreten.

Als Geschenke verteilten Klein und Wilhelm Hundorf den Bildkalender 2018 des Ortsvereins mit dem Titel „Schmetterlinge auf dem Dinkelberg“. Der Ortsverein veröffentlicht zum 16. Mal einen Bildkalender. Bei der Themensuche wurde die letztjährige Aktion der Ortsverwaltung „Meisler Quadratmeter für Schmetterlinge“ aufgegriffen, erläuterte Hundorf. Mit dem Kalender soll ebenfalls auf den Artenrückgang bei Insekten aufmerksam gemacht werden. „Es ist schwierig, zwölf verschiedene Schmetterlingsarten auf dem Dinkelberg zu finden“, stellte Hundorf fest, daher wurden neben eigenen auch Aufnahmen von Bürgern sowie Fotos einer Aktion der Dinkelbergschule in den Kalender aufgenommen. Auf die Titelseite schaffte es ein Bild der Awo-Malgruppe, welches ein dutzend gezeichnete Schmetterlinge zeigte.

Klaus Weber, der auch der Bürgerinitiative A 98 Tunnel Karsau-Minseln angehört, stellte den aktuellen Planungsstand für den verkürzten Abschnitt der A 98.5 vor und erläuterte die Einwendungen der BI, die zum Ende der aktuellen Offenlage eingereicht werden. „Das Thema der Dinkelberg-Autobahn beschäftigt mich seit meiner Jugend“, so Weber, der eine Reihe historischer Plakate präsentierte, auf denen seit 1979 der Autobahn der Kampf angesagt wird. Die aktuell mit 79 Metern Länge auf 72 Metern breite eingeplante Grünbrücke bezeichnete er als Minimalverbesserung und bekräftigte die Forderung der BI nach einer Überdeckelung mit zwei 400-Meter-Tunneln und 200-Meter-Galerie.

Scharf kritisierte er die Verkürzung des Bauabschnitts A 98.5 bis Schwörstadt und die unklare Fortsetzung der Strecke. „Dann haben wir die Situation, dass die Autobahn hier auf Dauer endet, das haben wir so nicht gewollt“, so Weber, der betonte, dass das auch der Zustimmung des Gemeinderats widerspreche, die auf einem Weiterbau beruhe. „Die Autobahn soll gebaut werden, zügig gebaut werden, aber so, dass wir damit leben können“, schloss Weber. Bei Sekt und belegten Brötchen wurde auch nach Ende des offiziellen Teils der Autobahnweiterbau weiter diskutiert.