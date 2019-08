von Heinz Vollmar

Die SPD Minseln/Dinkelberg setzt sich dafür ein, dass sich im Rahmen des noch planfestzustellenden Abschnitts A 98.5 die landschaftliche Zerstörung des Dinkelbergs nicht weiter fortsetzt. Darüber hinaus wehren sich die Sozialdemokraten gegen die Ablagerung von Aushubmaterial im Gewann Mausloch.

Mit diesen Kernaussagen und der Feststellung, dass der Bau der Autobahn tiefe Wunden in den Dinkelberg gegraben habe, endete am Sonntag die Besichtigung der Autobahnbaustelle im Abschnitt A 98.4, zu der die SPD eingeladen hatte und einige Interessierte ansprach.

In seinen Ausführungen während der Baustellenbesichtigung ging der stellvertretende Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Minseln, Wilhelm Hundorf, noch einmal auf die Geschichte der Planfeststellung des Autobahnabschnitts A 98.4 ein, die mittlerweile 25 Jahre zurückliegt. Erst im kommenden Jahr, so Hundorf, sehe der vierte Abschnitt seiner Fertigstellung entgegen.

Blick auf den vierten Abschnitt der A 98 bei Minseln, der nach nunmehr 25 Jahren Planung im kommenden Jahr eröffnet werden soll. | Bild: Heinz Vollmar

Wenn man diese lange Zeit zugrunde lege, dann müsse man auch für den Abschnitt A 98.5 entsprechende Zeitfenster im Auge haben. Planfeststellung heiße noch lange nicht, dass auch tatsächlich gebaut würde, so Wilhelm Hundorf, dafür bedürfe es auch der Bereitstellung der finanziellen Mittel durch den Bund.

Mit Bedauern nahm er die Zerstörung großer Waldflächen durch den Autobahnbau im Hinblick auf den Klimaschutz zur Kenntnis und erinnerte an die Hangrutsche im Bereich des vierten Abschnitts in den Jahren 2017 und 2018.

Das Engagement der Bürgerinitiative A 98 erläuterte Klaus Weber. Er ging noch einmal – wie auch die SPD-Vorsitzende Eveline Klein – auf die fünftägige Erörterung zum Bauabschnitt A 98.5 ein, die Frühjahr in der Alban-Spitz-Halle stattgefunden hatte.

Noch stünden die verschiedenen Variantenrechnungen aus, was sich auch auf die Planfeststellung auswirken würde, weil diese dann ebenfalls noch einmal öffentlich erörtert werden müssten, so Weber in seinen Ausführungen. Insgesamt gehe er jedoch davon aus, dass sich im Bauabschnitt A 98.5 deutliche Verbesserungen in Bezug auf den Landschaftsschutz erzielen lassen.

Eveline Klein fügte an, dass man im Rahmen der bisherigen Erörterung viele kleine Dinge angesprochen habe, die für sich allein genommen noch keine Schutzbedürftigkeit hinsichtlich einer Überdeckelung des Abschnitts A 98.5 rechtfertigen würden. Zusammengenommen würden all die kleinen Dinge jedoch durchaus den Bau eine Tunnels rechtfertigen.

Unterstützung erhoffen sich die Sozialdemokraten von den Bundestagsabgeordneten aus der Region, die in Berlin respektive im Bundesverkehrsministerium Druck machen sollen.