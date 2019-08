von Jasmin Radel

Unter dem Motto „Lass zocken“ bot das SAK-Quartiersmanagement ein einwöchiges Ferienprogramm für Jugendliche ab 13 Jahren an. Das Angebot, entweder auf dem Sportplatz am Fécampring oder beim Bolzplatz am Pfiffikus in Oberrheinfelden gemeinsam Sport zu machen oder zu spielen, kam bei den Jugendlichen sehr gut an. Dirk Eckenfels und Martin Rupp organisierten als neues Team erstmals das Programm und boten mit verschiedenen Mannschaftssportarten eine sportliche und abwechslungsreiche Woche für die Jugendlichen.

Ein Tag im Zeichen des Volleyballs

Ein Tag etwa stand ganz unter dem Volleyballstern und das Spielfeld am Pfiffikus füllte sich ab 15 Uhr redlich mit gutgelaunten Jugendlichen. Als Betreuer fuhr an diesem spätsommerlich schönen Tag Dirk Eckenfels mit der SAK-Rikscha vor, beladen mit allerlei Ausrüstung, aber auch ausreichendem Getränkevorrat für alle Spieler. Nachdem die Spielregeln erklärt waren, wurde fleißig geübt, und nach kurzer Zeit begann die heiße Matchphase zwischen Mädchen und Jungs.

Das Ballspiel braucht einfach viel Übung

Immer mittendrin, statt nur dabei und stetig motivierend war Eckenfels. Ihm ist es vor allem wichtig, dass die Jugendlichen Spaß und Erfolgsmomente haben. Denn nichts ist schlimmer, wenn man frustriert von sich selbst mit „keinen Bock mehr“ aufgibt, weil das Ballspiel Übung braucht. Dieses Feingefühl ist hierbei essentiell, positive Verstärkung macht Mut und spornt an, sodass Rückschläge nicht schlimm und deswegen aufzugeben, keine Option ist. Ehrenfels nimmt sich dabei Zeit für jeden.

Manche haben es noch nie gespielt

„Das ist voll schwierig, aber auch so cool, den Ball mal nur mit den Händen zu spielen. Hab‘ ich noch nie vorher gemacht. Sonst spiele ich nämlich immer nur Fußball“, sagt der 12-jährige Ahmet. Auf die Frage, ob er sich auch weiterhin an Sportarten trauen wird, die er so nicht kennt, nickt er lachend und sagt: „Auf jeden Fall.“ Ihm macht am meisten Spaß, dass sich viele treffen, um gemeinsam etwas zu machen. Etwas, dass einen fordert, aber auch Spaß macht. Ähnlich ist es bei der 14-jährigen Chiara. Im Volleyball ist sie durch das Spiel bei einem Basler Verein fast schon ein alter Hase und unterstützt Ehrenfels bei den Übungen.

Musik bringt noch mehr Schwung ins Geschehen

Sie ist mit zwei Freundinnen dabei, und zusammen haben sie bislang keinen Termin SAK-Ferienprogramms verpasst. Eine der drei bringt jedes Mal eine kleine Musikanlage mit, und in kleinen Spielpausen werden Liederwünsche von allen gespielt, und es gibt sogar kleine Tanzeinlagen. Fast ein bisschen ehrfürchtig kommen kleinere Mädchen und auch Jungs mit zur Gruppe. Obwohl die Programmaktionen nur für Jungendliche sind, werden die jüngeren Teilnehmer aber gern integriert und „chillen“ mit.

Dirk Ehrenfels zieht ein rundum positives Fazit. „Es ist zwar mein erstes Jugendprogramm, das ich im SAK organisiere, aber ich bin ziemlich zufrieden.“ Zeitlich, räumt er ein, müsse man das Terminfenster aber eher mehr auf den Nachmittag ab 16 Uhr setzen, denn dass sei die Zeit, in denen die meisten erst munter werden und Lust auf „Lass zocken“ haben.