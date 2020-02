von Horatio Gollin

2019 war für die Abteilung ein „recht gewöhnliches Feuerwehrjahr“, meinte der Nollinger Kommandant Rudolf Streule an der Hauptversammlung. Auffällig waren nur das teilweise verregnete Sommerfest sowie einige Einsätze gewesen.

Erster Einsatz in Neujahrsnacht

Um 1.40 Uhr in der Neujahrsnacht 2019 hatten die Kameraden ihren ersten Einsatz des Jahres wegen eines durch Feuerwerksreste ausgelösten Kellerbrandes in der Müßmattstraße, während die Rheinfelder Abteilung gleichzeitig zu einem zweiten Kellerbrand ausgerückt war. Ungewöhnlicher war auch der Brand eines Detomaso-Oldtimers auf der B 316 oder die Befreiung einer gestürzten Person aus einer Toilettenkabine im Sportheim, wozu eine Trennwand herausgenommen werden musste.

Personalien Beförderungen: Nach absolvierter Grundausbildung wurden Annsophie Mathiebe zur Feuerwehrfrau sowie Patrick Eckert, Alexander Maier und Moritz Zöhner zu Feuerwehrmännern befördert.

Mit insgesamt 31 Alarmierungen gab es drei weniger als 2018. Zehn Einsätze stellten sich als Fehlalarme durch Brandmeldeanlagen raus. Streule verwies darauf, dass ein Drittel der Alarmierungen in die Arbeitszeit fielen, von denen die Hälfte durch Brandmeldeanlagen verursachte Fehlalarme waren. Die 31-köpfige Abteilung weist einen Altersdurchschnitt von 36,2 Jahren auf. Drei Abgängen standen drei Zugänge entgegen.

Zwölf Übungen

Die Abteilung führte zwölf Übungen und verschiedene Sonderübungen durch. Auch Fortbildung ist den Kameraden wichtig. 14 Lehrgänge wurden besucht. Die Schlauchwerkstatt hat eine Gesamtlänge von 19 Kilometern Schläuchen geflickt, 600 Meter weniger als 2018. Streule freute sich, dass die Feuerwehrabteilung wieder von Kindern aus der Hebelschule und dem Arche-Noah-Kindergarten an zwei Terminen im Gerätehaus besucht wurde. Herbert Fuhrler berichtete von den Aktivitäten der Altersabteilung.

Jugend leistet 1439 Stunden

Vier Jugendliche traten 2019 neu in die Jugendabteilung ein, drei wechselten zu den Aktiven und ebenfalls drei verließen die Feuerwehr. Aktuell hat die Abteilung nun 13 Mitglieder. Jugendgruppenleiter Alexander Gass berichtete, dass die Jugendabteilung bei 57 Anlässe 1439 Stunden geleistet hatte. In Kürze stehen weitere Übergänge von der Jugendabteilung in die Aktivabteilung an.