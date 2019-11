von Roswitha Frey

Das gibt es wirklich sehr selten: 60 Jahre Musizieren in einem Blasorchester. Dieses beachtliche Anzahl kann Roland Rütschlin vorweisen, der seit 60 Jahren bei der Stadtmusik Rheinfelden spielt. Für dieses enorme Engagement wurde der Posaunist beim Jahreskonzert im Bürgersaal mit einer seltenen Auszeichnung geehrt: der Ehrennadel in Gold mit Diamant, verliehen von der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände.

Rheinfelden Neuer Dirigent der Stadtmusik Rheinfelden, Sergei Yemelyanenkov, gibt bei Jahrekonzert erfolgreichen Einstand Das könnte Sie auch interessieren

Die Ehrennadel samt Urkunde überreichte Peter Hässler, Präsident des Alemannischen Musikverbands, an den verdienten Blasmusiker. Im Ehrenbrief werden die „herausragenden Leistungen“ in den 60 Jahren aktiver Musikerlaufbahn von Roland Rütschlin gewürdigt. 1958 sei Rütschlin in die Stadtmusik eingetreten und spiele bis heute im Orchester, hob Hässler die jahrzehntelange Treue des Musikers zur Stadtmusik hervor. „Mit viel Elan, Begeisterung und Einsatz“ pflege Rütschlin sein Hobby, die Blasmusik, habe in dieser langen Zeit unter vielen Dirigenten im Orchester gespielt und sei mit seinem unermüdlichen Einsatz bei den Proben und Konzerten ein Vorbild.

Auf den Posaunisten ist immer Verlass

„Die Stadtmusik ohne Roland Rütschlin ist gar nicht denkbar“, schloss sich Vorsitzender Michael Schumacher den Dankesworten an. Rütschlin sei immer „mit 100 Prozent“ dabei, auf ihn sei stets Verlass, hob er hervor. Wie beliebt und geschätzt Rütschlin ist, zeigte sich am donnernden Beifall von Seiten seiner Kollegen im Blasorchester und vom Publikum im Saal.

Für 50 Jahre Mitgliedschaft in der Stadtmusik Rheinfelden wurde Berthold Winterhalter (Mitte, mit Oberbürgermeister Klaus Eberhardt (rechts) und dem Vorsitzenden Michael Schumacher) zum Ehrenmitglied ernannt. | Bild: Roswitha Frey

Oberbürgermeister Klaus Eberhardt als Präsident der Stadtmusik Rheinfelden nahm noch eine weitere Ehrung auf der Bühne vor. Er zeichnete Berthold Winterhalter für 50 Jahre Mitgliedschaft in der Stadtmusik aus. Berthold Winterhalter wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Nicht anwesend waren Peter Meier, Roland Maier, Hans Moser, Karl Tscheulin und Gerhard Bucher, die jeweils seit 40 Jahren Mitglieder sind. OB Eberhardt würdigte alle Geehrten, die die Stadtmusik so lange unterstützen.