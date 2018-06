Rheinfelden Roland Heller aus Degerfelden geht seit 45 Jahren auf die Pirsch

Der erfahrene Jäger ist als Wildtierschützer, Aus- und Fortbilder im Landkreis Lörrach unterwegs. Sein Jagdrevier ist auf der alten Gemarkung in Herten.

Das ist ein seltener Erfahrungsschatz: Auf 45 Jahre als Jäger kann der Degerfelder Roland Heller zurückblicken. Der pensionierte Lörracher Polizeidienststellenleiter ist heute als Wildtierschützer für die Jägeraus- und -fortbildung im Landkreis zuständig. Für sein ehrenamtliches Wirken wurde er jüngst mit der Goldenen Verdienstnadel des Landesjagdverbands ausgezeichnet.

„Wenn sich meine Schüler heute an das Jagdgesetz von 1973 hielten, mit dem ich meine Prüfung absolvierte, würden sie sich sofort strafbar machen“, sagt Heller. Er blickt von der Jagdhütte im Gewann Volkertsberg oberhalb des Hertener Waldparkplatzes über die Wiese. Die alte Gemarkung Herten ist sein Jagdrevier. Und es ist auch eines der Ausbildungsreviere im Landkreis, das Heller betreut; die alte Saatschulhütte im Hertener Wald baut er gerade zum Praxisausbildungszentrum um.

Das Gras sei bereits höher, als man es von hier sehen könne, sagt er. Überall könne ein Rehkitz liegen. Sie warteten im Gras versteckt auf ihre Mutter und rührten sich nicht, selbst bei größter Gefahr mit der herannahenden tödlichen Mähmaschine. Der untere Teil der Wiese bereitet Heller Sorgen: „Normalerweise teilen uns die Bauern mit, wann sie mähen, dann vertreiben wir die Kitze am Abend zuvor. Aber diesen Besitzer kann ich einfach nicht erreichen.“ Früher sei alles besser gewesen – das würde Heller nach 45 Jahren Erfahrung nie behaupten: In der Hygiene, im Tierschutz, im Waffengesetz und im Jagdrecht habe sich einiges gravierend verändert. Aber auch die Gesellschaft und das Klima stellten heute andere Anforderungen als 1973 dar. Da sei zum einen der Winter, der keiner mehr ist, zum anderen die Landwirtschaft, die durch Maschinen und Monokulturen eine ganz andere sei als vor 45 Jahren.

Die moderne Freizeit ermögliche es den Menschen, sich nicht nur wochenends zum Spaziergang im Wald aufzuhalten, sondern wörtlich 24 Stunden am Tag, selbst nachts zum Geocachen oder Mountainbiken. Das alles habe Einfluss auf die Tierwelt: Damals seien bei einer Jagd an einem Tag über 300 Hasen und 250 Fasanen geschossen worden, erinnert sich Heller. „Heute ist man froh, wenn man überhaupt ein Häschen erblickt; zum Abschuss sind sie schon lange nicht mehr freigegeben“, sagt er.

Heller machte 1973 mit 27 Jahren den Jagdschein. Schon als Kind lebte er in Offenburg-Rammersweier in einem Dorf, in dem die Jagd einen sehr hohen Stellenwert hatte. „Die ganze Gemeinschaft half bei Treibjagden selbstverständlich mit. Das waren tiefgreifende Ereignisse in meiner Jugend.“ Sein Elternhaus sei am Dorfrand gestanden. „Vom Küchenfenster aus konnte ich alle Waldtiere beobachten. Auch Wildschweine.“ In ländlichen Gegenden wie in den Dinkelbergdörfern habe die Jagd heute noch einen hohen Stellenwert. „Je urbaner die Menschen, desto mehr Probleme haben sie mit der Jagd.“ Hochsitze im Wert von 2500 Euro umzuwerfen, wie jüngst geschehen – das sei vor 45 Jahren undenkbar gewesen.

Im Gegenteil, ihn erschrecke heute bisweilen der fehlende Sachverstand der Bevölkerung. Er sagt: „Es ist niederschmetternd, wie wenig die Menschen heute noch über die Vorgänge in der Natur wissen.“ So sei es bereits das Todesurteil für das Rehkitz im Gras, wenn ein Hund es durch Zufall finde. „Er muss es gar nicht angreifen.“ Denn das Rehkitz habe absolut keinen Eigengeruch, sei also tatsächlich nur durch Zufall zu entdecken. Wenn aber der Geruch des Hundes an ihm hafte, werde es von der Mutter verstoßen und verhungere. „Wenn ich den Leuten das persönlich erkläre, verstehen sie es“, sagt Heller, „aber ich kann nicht mit allen Hundebesitzern persönlich reden.“ Dann müssen auch rabiate Methoden helfen: Kürzlich fotografierte er ein von Hunden gerissenes Kitz und stellte ein Schild mit dem Foto auf. „Das hat gewirkt“, berichtet er. Heller bittet, Hunde zwischen April und Juli immer an der Leine zu führen.

Die Auszeichnung, die nun sein Lebenswerk als Jäger krönt, hat Heller aber nicht für seinen Erfahrungsschatz erhalten, sondern für jahrzehntelanges Engagement im Kreisverein Badischer Jäger Lörrach als Jugendobmann, Schießobmann, Presseobmann sowie aktuell noch Hegeringleiter, Beisitzer im geschäftsführenden Vorstand, Beauftragter für den Schießstand Wehr und Wildtierschützer (der frühere Jagdaufseher, ein Jäger mit besonderer Verantwortung).

Besonders wichtig ist Heller seine Tätigkeit als Ausbilder: 800 Jungjäger absolvierten in 42 Jahren bei ihm die Prüfung. Als Polizist legt er besonderen Wert auf die Handhabung der Waffe. „Bei einem schlechten Schuss leidet das Tier unnötig“, weiß er. Ihm sei es auch zu verdanken, dass Jäger in Lörrach die Fortbildung zum Wildtierschützer machen können. Eigentlich sei das nur auf der Landesjagdschule bei Singen am Hohentwiel möglich, so Heller.