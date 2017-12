Rheinfelden/Schweiz Roche lässt separate Busspur von Rheinfelden nach Kaiseraugst bauen

Die Zahl der Arbeitsplätze bei Roche in Kaiseraugst ist in den vergangenen Jahren um rund 1000 gestiegen. Dies verursacht auch mehr Verkehr.

Aktuell arbeiten gut 3000 Personen beim Pharmaunternehmen im Fricktal, Tendenz steigend. Dieses Wachstum verursacht auch mehr Verkehr. Roche hat im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung deshalb eine Vereinbarung mit dem Bund, dem Kanton und umliegenden Gemeinden getroffen. Insgesamt zwölf Maßnahmen sind vorgesehen. Die wichtigste ist eine separate Fahrbahn für den Bus von Roche Kaiseraugst zum Bahnhof Rheinfelden/Schweiz.

Die Kosten für diese Trassierung übernimmt das Pharmaunternehmen. Die schweizerische Nachbarstadt Rheinfelden und die Gemeinde Kaiseraugst haben vereinbart, dass das Projekt durch das Stadtbauamt federführend erarbeitet wird. „Die neue Busspur führt von Kaiseraugst über das Areal Weiherfeld West durch den Augarten und schließlich zum Bahnhof Rheinfelden“, erklärt Stadtschreiber Roger Erdin dazu. Ursprünglich war geplant, dass an der Einwohnergemeindeversammlung im Sommer 2017 über einen Baukredit für diese Busspur entschieden werden kann.

Gemeinde muss Kredit bewilligen

Ein Beschluss der Rheinfelder Stimmbürger ist nötig, weil die Stadt Bauherrin ist, auch wenn Roche für die Kosten aufkommen muss. Der vorgesehene Termin konnte aber nicht eingehalten werden.

„Die Routenführung in Kaiseraugst ist noch nicht geklärt und deshalb wagen wir im Moment auch keine Prognose, was die Realisierung betrifft“, erklärt Erdin zum Stand der Entwicklung. Er betont aber, dass das Nein der Rheinfelder Ortsbürger vor kurzem zur Entwicklung des Areals Weiherfeld West keinen Einfluss auf das Projekt der neuen Busspur habe.

Nicht mehr über den Hardweg

In Kaiseraugst sorgt die Routenführung für Diskussionen. Anfänglich war geplant, die Busfahrbahn teilweise auf dem Hardweg zu realisieren. Dieser führt allerdings am Hardhof der Bauernfamilie Waltert vorbei; der Busverkehr würde den Betrieb massiv beeinträchtigen, fürchten Silvia und Urs Waltert. Deswegen wehrt sich die Familie gegen das Projekt. „Wir hatten Gespräche mit den Walterts. Sie konnten uns überzeugen, dass der Bus ihren Landwirtschaftsbetrieb stören würde“, erklärt Sibylle Lüthi, Gemeindepräsidentin von Kaiseraugst.

Deshalb soll nun eine andere Straße ausgebaut werden. „Dort sind drei Eigentümer betroffen. Erste Gespräche haben wir bereits geführt, weitere werden im Januar 2018 folgen“, so Lüthi. Sie glaubt, dass die offenen Fragen bald geklärt sind. „Ich gehe davon aus, dass an der nächsten Rheinfelder Einwohnergemeinde-Versammlung im Juni 2018 über den Baukredit entschieden werden kann“, so Lüthi.

Danach soll es möglichst bald an die Realisierung gehen. Bei Roche heißt es, dass die Verzögerung aktuell nicht zu Problemen führt: „Wir sind zuversichtlich, dass die Busspur bald umgesetzt wird“, so das Unternehmen.