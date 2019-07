von Valentin Zumstegund Ralf H. Dorweiler

Erneut steht der Rheinsteg zwischen beiden Rheinfelden auf der Kippe. Nach der knappen Zustimmung für einen Zusatzkredit in der Einwohnerversammlung der Schweizer Nachbarstadt, war ein Referendum angekündigt worden. 1153 von 768 nötigen Unterschriften wurden abgegeben. Am 20. Oktober werden alle Bürger Schweizer Rheinfeldens an die Wahlurne gerufen. Dieses Votum wird nun endgültig darüber entscheiden, ob der Steg gebaut wird oder nicht.

Bürger können nochmal abstimmen

Die SVP (Schweizerische Volkspartei) und die GLP (Grünliberale Partei) haben es geschafft, innerhalb eines Monats genügend Unterschriften zu sammeln, damit die Rheinfelder Stimmbürger nochmals über den geplanten Rheinsteg abstimmen können. Insgesamt 1153 Unterschriften kamen zusammen, knapp 800 wären nötig gewesen. Am Montag überreichten Vertreter der beiden Parteien das Referendumsbegehren. „Wir hatten bereits nach zwei Wochen genügend Unterschriften beisammen. Wir können mit dem Resultat zufrieden sein. Es gibt starke Argumente gegen dieses Projekt“, erklärte SVP-Präsident Dimitri Papadopoulos.

800 Unterschriften schon im Voraus

Die ersten 800 gültigen Unterschriften seien schon im Voraus eingereicht worden. Deswegen sei klar, dass das Referendum zustande komme. „Uns ist es ein Anliegen, dass die Gesamtbevölkerung über dieses Geschäft abstimmen kann“, betonte Michael Derrer, Vizepräsident der GLP Schweizer Rheinfeldens. Die örtliche GLP-Präsidentin Bea Biber hatte schon bei der Versammlung betont, dass das Ergebnis mit 222 Ja- zu 181 Nein-Stimmen zu knapp ausgefallen sei und rund 400 Personen nicht ausreichen würden, um über ein Projekt dieser Tragweite zu entscheiden.

Alles muss jetzt geprüft werden

Vizeammann Walter Jucker und Stadtschreiber Roger Erdin nahmen die Unterschriften entgegen. „Wir werden jetzt jede Unterschrift prüfen“, sagte Erdin. Am kommenden Montag wird der Stadtrat feststellen, ob das Referendum zustande gekommen ist. Ist dies der Fall – und davon ist auszugehen – soll die Abstimmung über den Zusatzkredit von 3,2 Millionen Franken am 20. Oktober stattfinden – gleichzeitig mit den National- und Ständeratswahlen. „Wir hoffen auf eine faire und sachliche Diskussion und ein klares Resultat“, betonte Dimitri Papadopoulos.

Endgültige Feststellung am 5. August

Die endgültige Feststellung am Montag, 5. August, ob das Referendum zustande gekommen ist, wird auch von Oberbürgermeister Klaus Eberhardt erwartet. Bereits für den darauffolgenden Dienstag ist ein Zusammentreffen mit Vertretern des Generalunternehmens Strabag vorgesehen, bei dem die Folgen eines Referendums besprochen werden sollen. Für Eberhardt steht fest: Auf badischer Seite sind alle Hausaufgaben gemacht. Der Gemeinderat hat sich für den Bau ausgesprochen, die Finanzen sind gesichert, die Fördermittel durch Interreg-Gelder und die GVFG (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) bleiben bestehen. „Auf unserer Seite gibt es keinen Grund für eine Baustartverzögerung“, sagt Eberhardt – auch in Hinblick darauf, dass das Angebot der Strabag in Höhe von 12,6 Millionen Euro trotz Verlängerung mit Ende des Monats Juli eigentlich seine Gültigkeit verliert.

Ein „Nein“ wäre das Ende des Projekts

Für Eberhardt gibt es zwei Möglichkeiten: Wenn die Schweizer Stimmbürger den Mehrkosten für den Steg am 20. Oktober die rote Karte zeigen, wäre ein solches „Nein“ auch das Ende des gesamten Projekts Rheinsteg. „Man muss bedenken, dass die Fördermittel sehr lange gebunden wurden“, sagt er. Die Interreg-Fördermittel in Höhe von 2,3 Millionen Euro etwa würden schon lange vorgehalten. „Wenn wir das Geld jetzt ablehnen, ist das ein enormer Reputationsverlust für beide Städte.“

OB denkt an eine enge Geschichte

Eberhardt denkt, dass die Entscheidung beim Referendum im Oktober „eine enge Geschichte“ werden könne. Sollten die Schweizer für den Steg votieren, dann stünde aber damit fest, dass der Bau beginnen könne. Der Steg kann nur über die Wintermonate gebaut werden. Ein Verschieben des Baustarts wäre darum nur um ein ganzes Jahr möglich, was aber wohl Kostensteigerungen mit sich bringen würde. Im Fall eines positiven Ergebnisses des Referendums geht Eberhardt darum „von einem Baustart noch in diesem Jahr“ aus. In diesem Fall gäbe es nur kleinere Verzögerungen, die zu keinen weiteren Kostensteigerungen für das Projekt führen sollten.