Rheinfelden Rheinfelder bei Jugend forscht

Der elfjährige Schüler des Georg-Büchner-Gymnasiums, Josef Kassubek, erreicht beim Wettbewerb "Jugend forscht" im Bereich Chemie den ersten Platz.

Ein Schüler des Georg-Büchner-Gymnasiums hat beim 53. Jugend forscht Wettbewerb, zusammen mit einer Schülerin aus Schramberg, den ersten Platz im Bereich Chemie belegt. Als Regionalsieger in der Sparte „Schüler experimentieren“ hat er sich damit für den Landeswettbewerb in Balingen am 26. und 27. April qualifiziert. Josef Kassubek aus Rheinfelden hat sich für den Nachwuchswettbewerb mit Getränken beschäftigt. „Jemand, der immer wissen will, was er trinkt, hat vergessen, was in dem Glas ist, das vor ihm steht. Er will das, was in dem Glas ist, nicht probieren. Deshalb muss er Experimente machen. Er hat schon ein paar Ideen: Er könnte die Leitfähigkeit messen, wiegen, auf ein Filterpapier geben und schauen, ob sich die Farben aufteilen, eindampfen und das Restliche wiegen, heiß machen oder auf ein Filterpapier geben und bügeln. Ich will rausfinden, welche Methoden am besten funktionieren.“ So klingt die kurzgefasste Projektbeschreibung des elfjährigen Nachwuchsforschers.

„Jugend forscht“ fand am 1. und 2. Februar in der Sick-Arena in Freiburg statt. Mit 187 Teilnehmern und 95 Projekten ist es der größte Wettbewerb Baden-Württembergs, teilt der Veranstalter mit. Das Motto in diesem Jahr lautete „Spring“.