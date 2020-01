von Ingrid Böhm

Ein Großkino mit sieben Kinosälen und 800 Sitzplätzen plant der Betreiber des Cineplex in Lörrach, die CCC-Filmbetriebe Schweikart aus Kelsterbach, in Steinen-Höllstein. Für das Projekt auf der noch zu entwickelnden Gewerbefläche „Auf den Grienern“ will Investor Matthias Schweikart rund 8,5 Millionen Euro investieren.

Kinopächter Bernd Gschöpf, der das Rheinflimmern im Stadtzentrum Rheinfelden betreibt und ein weiteres Lichtspielhaus in Waldshut, sieht die Pläne in Steinen für ein Multiplexkino mit sieben Sälen gelassen. „Ich denke nicht, dass uns das berührt“, erklärt er auf Anfrage. Was Matthias Schweikart an Großraumplänen an der Wiesentalstrecke entwickle, hält Gschöpf für eine andere Form. „Wir betreiben ein Innenstadtkino“ und das habe noch ein anderes Zielpublikum. Insgesamt schätzt der erfahrene Kinobetreiber die Entwicklung inzwischen nach einem Jahr mit Zuwachs beim Publikum, das an die gute Entwicklung 2017 anschließt, dass der Markt noch etwas hergibt. „Es gibt zuwenig Leinwände im Umkreis“, glaubt er sogar.

Für das Modell wie er es mit dem „Rheinflimmern“ betreibe, stelle aber ein Multiplex keine Konkurrenz dar. Das macht er auch daran fest, dass ein solches Großkino andere Filme zeigen wird als ein kleines, familiäres. Sicher wird es Kinogänger geben, die sich das neue Multiplex in Steinen anschauen werden. Aber das „eingefleischte Publikum“ in Rheinfelden schätze die „familiären Verhältnisse“ hier, damit könne das Innenstadtkino punkten, zeigt sich Gschöpf überzeugt. Bisher haben weder Kino-Paläste in Basel oder das Lörracher Angebot die lokale Entwicklung in Schieflage gebracht. Gschöpf wird die Neubaupläne Schweikarts, der auch schon in Rheinfelden vor dem Bahnhof Großes vorhatte, aber verfolgen und freut sich, dass das immer wieder totgesagte Kino gut weiterlebt.