Ein Patentrezept kennt auch Elmar Wendland nicht, damit der Einzelhandel vor Ort gegen den Online-Einkauf punkten kann. Aber der Wirtschaftsförderer der kommunalen WST kann auf ein Bündel von wichtigen Maßnahmen verweisen, damit das örtliche Gewerbe beim Kunden als Einkaufsadresse hoch im Kurs steht. Damit möglichst alle Geschäfte in diesem Jahr als Adresse im digitalen Netz zu finden sind, wird die Wirtschaftsförderung im Frühsommer mit einer Veranstaltungsreihe für Einzelhändler und Dienstleister in der Stadt Starthilfe mit Rat und Tat geben.

Schon im Zentrenkonzept, das die Stadt in Auftrag gegeben hatte, hat sich gezeigt, dass es beim Online-Auftritt Defizite gibt. Wendland schlägt zwar nach den Rückmeldungen zur Umsatzentwicklung vor Ort keinen Alarm, weiß aber auch: „Wir liegen nicht auf der Insel der Glückseligen“. Damit der Einzelhandel seine Chancen besser nutzt, hilft die WST jetzt unterstützend mit.

Die Ist-Situation bezeichnet Wendland nach seiner Kenntnis als „Gemischtwarenladen“. Gerade die großen Filialisten fahren längst zweigleisig: Sie haben örtliche Verkaufspräsenz und bieten parallel dazu im Internet an, zum Teil andere Artikel und andere Konditionen. Es gebe Einzelhändler, die inzwischen Newsletter an Kunden schicken, um auf ihr Angebot aufmerksam zu machen. Es finden sich aber auch noch immer Geschäfte, die im Netz überhaupt nicht vertreten sind. Wer nach ihnen google, gehe leer aus. Und das dürfe heute nicht mehr sein. Solche Wettbewerbsnachteile zu beheben, sieht die WST als ihre Aufgabe an. Wendland möchte zeigen, dass es Ziel des stationären Handels sein müsse, die „Leute im Laden zu haben“. Dabei gehe es um den Wert der Kundenbindung.

Wenig Präsenz im digitalen Netz:

Zunächst aber bestehe die Aufgabe darin, überhaupt darauf aufmerksam zu machen, dass es ein Geschäft gibt, wo es sich befindet und was es zu bieten hat. Auf einen klassischen Internetauftritt, der dann auch bei der digitalen Suche auftaucht, verfügen nach Wendlands Erfahrung aber 30 Prozent der Einzelhändler und Dienstleister in der Stadt nicht und etwa „30 Prozent sind nur suboptimal“ im Netz vertreten. Fachleuchte mit Erfahrung: „Online-Offline“ als Veranstaltungsreihe bis zur Jahresmitte soll etwas in Bewegung bringen. Den Betrieben, gerade kleinen Inhaber geführten Geschäften „soll die Angst genommen werden“ vor dem Netz, sagt Wendland, weil es „ein Muss“ sei. Zumindest Fotos zeigen, Kontaktdaten, Produkte und Öffnungszeiten angeben „ist das Mindeste“, empfiehlt der Wirtschaftsförderer. Dabei freut er sich, dass Vertreter des Gewerbevereins und von Pro Rheinfelden sehr offen dafür sind und den Handlungsbedarf sehen: „Wir tauschen uns eng aus“. Die WST hat sich zum Ziel gesetzt: „Das wabernde Etwas klarer zu gestalten“.

Die aktuelle Übersicht des statistischen Landesamts vom Dezember weist nach, dass ziemlich viel Umsatz mittlerweile im Einzelhandel Online-Verkauf gemacht wird. Bei der Bekleidung fließen bundesweit demnach über acht Milliarden Euro im Jahr ab. Bei Bild- und Tonträgern (CDs) hält der Online-Einzelhandel mittlerweile fast 50 Prozent des Umsatzes, gefolgt von Musikinstrumenten und Büchern. Online gekauft werden auch oft Computer, Software sowie Spielwaren.

In Rheinfelden möchte Wendland nicht davon sprechen, dass Umsätze im Einzelhandel massiv wegbrechen, aber sie werden mit der Zeit geringer, wenn Geschäfte und Dienstleister sich nicht auf der Online-Schiene präsentieren:„Man muss vertreten sein“. Das gelte auch für den Ein-Mann-Laden. Der Wirtschaftsförderer weiß wohl, dass gerade kleine Betriebe viele Aufgaben zu erfüllen haben und auch die Buchhaltung selbst machten. Dennoch dürfen „keine Zeit, zu teuer, keine Ahnung“ nicht als Antwort hingenommen werden. Eine ablehnende Haltung höre er inzwischen nicht mehr, aber es heiße oft noch: „Ich würde ja gerne, aber...“. Am Kostenpunkt scheitere die Netzpräsenz nicht, sagt Wendland. In der Einfachausführung einer Homepage handele es sich um eine Investition von höchstens 150 Euro. Auch die WST sehe sich in der Pflicht mehr zu tun, um auf Rheinfelden aufmerksam zu machen. Die Innenstadtseite einkaufen-rheinfelden werde sie deshalb nochmals pushen.

Beratung und Einkaufserlebnis:

Der Auftritt im Internet aber allein bringe noch nicht den großen Erfolg, gibt Wendland zu bedenken. Gegen die großen Anbieter „haben wir lokal keine Chance“. Deshalb empfiehlt die WST dem örtlichen Einzelhandel „etwas zu bieten, was der Kunde im Netz nicht findet“. Das heißt Einkaufserlebnis im Geschäft, Beratung, Schaufenstergestaltung und eine ansprechende Umgebung. Es gehe darum „den Kunden vom Mehrwert zu überzeugen, wenn er in den Laden kommt. Und noch etwas hält der Wirtschaftsförderer für wichtig: mehr Zutrauen in den Standort. Er erlebe noch zu oft, dass Bestehendes ohne Grund schlecht geredet werde. Handel sieht nicht schwarz: Eine einfache Aussage zum Online-Handel in zwei Sätzen zu machen, hält Markus Sailer für schwierig. Der erfahrene Einzelhändler, der auch auf Berufskleidung spezialisiert ist, gehört zwar dem Vorstand des Gewerbevereins nicht mehr an, aber als Mitglied im Verbund hat er sehr wohl eine Meinung zum Thema. Er hält den Einzelhandel am Ort nicht für chancenlos, auch wenn der Online-Verkauf generell Umsätze wegnehme. Sich Online aufzustellen als Geschäft „erweitert das Schaufenster nach außen“, sagt er. Dennoch empfiehlt er, dass die Einzelhändler ihre alten Wurzeln nicht vergessen dürfen. Der Service am Kunden bleibe das A&O. Alles richtig zu machen, stelle aber eine Gratwanderung dar. Ein Textilgeschäft in der Größe, wie er es betreibe, werde aber auch in Zukunft weiterbestehen, gibt er sich überzeugt.

Aber auch Sailer bestätigt, dass es insgesamt weiterer Anstrengungen im Einzelhandel benötige und denkt dabei auch daran, dass Wirtschaftsförderung und Gewerbeverein stärker zusammenwachsen, um zu agieren. Sailer kann sich dabei durchaus vorstellen, dass auch die WST auf ihrer Übersichtsseite alle Geschäfte aufführt durch die Branchen mit einer Internetadresse. Auch das gebe schon mal Orientierung für Auswärtige, die noch nicht genau wissen, ob sich eine Fahrt nach Rheinfelden für ihre Zwecke lohne.

Grundsätzlich gibt sich Sailer zuversichtlich„ich sehe es nicht so schwarz“ meint er zur weiteren Entwicklung. Wichtig bleibe eine „gesunde Mischung“ im Geschäftsbesatz. Sailer wünscht sich auch: „Die Leute müssen einen Spaziergang durch die Stadt machen“. Man dürfe das Internet nicht vernachlässigen, aber auch nicht überschätzen.