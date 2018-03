Rheinfelden Rheinfelder Freibad schließt in der kommenden Saison eine Stunde früher

Die Stadt Rheinfelden will die Öffnungszeiten des Freibads in der kommenden Saison von 21 auf 20 Uhr verkürzen. Das Bäderpersonal soll so die Möglichkeit erhalten, flexibel auf den Bedarf einzugehen. An Hitzetagen mit 30 Grad oder mehr soll das Bad auch auch länger aufhaben dürfen.

Das Freibad soll ab der kommenden Saison neue Öffnungszeiten bekommen. Das nahm der Gemeinderat in der Sitzung vom Donnerstag zur Kenntnis, worauf sich aber noch einige Fragen ergaben und eine Diskussion entwickelte.

Bisher war das Freibad in der kompletten Saison von Mai bis etwa Mitte September von Montag bis Sonntag in der Zeit von 9 Uhr bis 21 Uhr geöffnet. Nun sollen die Öffnungszeiten verkürzt werden von weiterhin 9 Uhr bis nur noch 20 Uhr. Allerdings, so erklärte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt, soll das Bäderpersonal die Möglichkeit erhalten, flexibel auf den Bedarf einzugehen. An Heißwettertagen mit 30 Grad Celsius oder mehr soll das Bad trotzdem bis 21 Uhr geöffnet sein. Dafür soll es auch die Möglichkeit geben, an Regentagen und bei bewölktem Himmel und einer Temperatur unter 18 Grad Celsius das Bad bereits um 19 Uhr zu schließen. „Die Änderungen werden am jeweiligen Tag durch den Schwimmmeister bekannt gegeben“, erklärte der OB.

Laut Verwaltung ist das Freibad in Rheinfelden das einzige in der Umgebung, das bisher durchgängig bis 21 Uhr geöffnet hatte. Man habe allerdings die Erfahrung gemacht, dass nur relativ wenige Badegäste bis 21 Uhr da blieben. An Regentagen würden generell nur wenige Personen das Bad besuchen. Die Verwaltung erhofft sich von der flexibleren Öffnung des Bads vor allem, die Personalkapazitäten zu schonen. Eberhardt betonte, dass es sich nicht um eine Einsparung handele, sondern es Probleme gebe, mit der zur Verfügung stehenden Personaldecke alle Zeiten abzudecken. Dieter Wild (CDU) warf ein, dass er den Wunsch nach einer früheren Öffnung des Bads zum Frühschwimmen vernommen habe. Zudem wünschte er, dass man an heißen Tagen mit Öffnungszeiten bis 21 Uhr dies nicht nur am Eingang des Freibads aushänge, sondern auch auf der Homepage der Stadt darüber informiere. Auch Gustav Fischer (SPD) sagte: „Die frühere Öffnung ist ein lange gehegter Wunsch in Rheinfelden.“

Hauptamtsleiter Hanspeter Schuler sagte, dass eine frühere Öffnung diskutiert werde. Eberhardt gefällt die Idee, die Informationen über besondere Öffnungen auf der Internetseite der Stadt zu veröffentlichen. Immerhin würden mittlerweile auch die Wettervorhersagen meist über Tage sehr genaue Ergebnisse bieten, so dass man auch über mehrere Tage planen könne. Wenn eine Ausweitung in den früheren Morgen gewünscht werde, meinte Eberhardt, würde die Problematik für das Personal nicht entschärft.

Gustav Fischer fragte noch nach, ob das Freibad pünktlich eröffnen könne. „Wir sind mit allen Arbeiten im grünen Bereich“, konnte Schuler vermelden. Vielleicht könnte man sogar früher öffnen. Eberhardt ergänzte, man müsse der Vollständigkeit halber sagen, dass es nach der Pause noch ein Risiko beim Hochfahren der Schwimmbadtechnik geben könne.