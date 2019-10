von sk

Ein Industriegebiet frei von Abluft, Abwasser, Lärm und Müll: Ein erster Meilenstein ist in Rheinfelden erreicht. Umweltminister Franz Untersteller hat die Firma Evonik und die Stadt stellvertretend für die beteiligten Unternehmen als Gewinner des Ultraeffizienzfabrik-Wettbewerbs ausgezeichnet. Der strapazierte Begriff Nachhaltigkeit wird in den Industriegebieten entlang der Friedrichstraße und in Herten mit neuen Inhalten gefüllt, heißt es in einer Mitteilung des Umweltministeriums.

Rheinfelden Was, wenn‘s bei Evonik brennt und kracht? Rettungskräfte proben den Ernstfall Das könnte Sie auch interessieren

Ultraeffizienz lautet das Schlagwort. Im Kern geht es darum, effizient und effektiv zu produzieren, was sich auch der Evonik-Standortleiter Olaf Breuer auf die Fahnen geschrieben hat. „Als größter industrieller Arbeitgeber in Rheinfelden sehen wir uns als ein Vorreiter bei den Themen Nachhaltigkeit, CO 2 -Reduzierung und Effizienzsteigerung“, wird er zitiert.

Rheinfelden Ein Füllstoff feiert Jubiläum: „Aerosil“ von Evonik wird 75 Jahre alt Das könnte Sie auch interessieren

„Auf technisch höchstem Niveau effizient und effektiv zu produzieren, dabei die Umweltbelastung zu minimieren oder zu vermeiden und zugleich Zielkonflikte zu lösen – kurz: Die zukünftige industrielle Produktion mit dem urbanen Leben in Einklang zu bringen – das verbirgt sich hinter dem gesamtheitlichen Ansatz der Ultraeffizienzfabrik“, so erläuterte der baden-württembergische Umweltminster Franz Untersteller die Idee hinter dem Ultraeffizienzfabrik-Wettbewerb.

Rheinfelden Weltweit erstes stadtnahes, ultraeffizientes Industrie- und Gewerbegebiet in Rheinfelden Das könnte Sie auch interessieren

Eine Untersuchung der drei Stuttgarter Fraunhofer-Institute IPA, IAO und IGB war zu dem Ergebnis gekommen, dass Rheinfeldens Industriegebiete in hohem Maße ultraeffizient sind. Damit hatte die südbadische Kommune die Nase im Wettbewerb vorn. Genau wie andere Unternehmen stelle sich Evonik die Frage, wie man die eigene Effizienz im Sinne des Schutzes von Mensch und Umwelt noch weiter steigern kann. Ein Fokus liege dabei auf der (Ultra-)Effizienzsteigerung der industriellen Produktion. So habe sich der Rheinfelder Standort des Spezialchemieunternehmens schon seit mehreren Jahren die Senkung des CO 2 -Ausstoßes zum Ziel gesetzt. Zudem werde der ideale Einsatz von Rohstoffen gefördert.

Stromversorgung am Rhein

Möglich mache das zum einen ein effizientes System aus digitalen Werkzeugen und zum anderen ein regionaler Verbund, der nicht nur Evonik mit Stoffen versorgt, sondern auch andere Unternehmen. Klare Vorteile gebe es direkt am Rhein auch bei der Versorgung mit Strom: Schon jetzt fließt die Energie aus CO 2 -freundlichen Ressourcen wie der Wasserkraft und der eigenen Kraft-Wärme-Kopplungsanlage.

Im Sinne der „Ultraeffizienz“ reiche das allerdings noch nicht aus, findet Breuer. So seien etwa konkrete Projekte mit den Stadtwerken und dem Energiedienst wie die Nutzung der Abwärme zum Beheizen von Wohnräumen geplant.