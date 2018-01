Rheinfelden Rheinfelden wird zum Reich der Mitte bei den Zunftabenden

Chinesische Akteure dominieren die beiden Zunftabende der Narrenzunft Rheinfelden im Bürgersaal. Die Latschari verlegen ihren Hausball vom Danner kurzerhand auf die Zunftbühne.

Das Nierli-Essen am 11.11. ist nicht ohne Folgen geblieben. Man erinnere sich: Damals mussten die Narren ihr Mahl mit Stäbchen essen, da der neue Besitzer vom Hotel Danner Chinese ist. Und nun hat also das Reich der Mitte ebenfalls Einzug auf die Zunftbühne gehalten. Am Freitag- und Samstagabend bevölkerten bei den Zunftabenden ein bunter Drache, schlitzäugig-geschminkte Menschen, ein dicker Sumo-Ringer und eine Apfelsaftscho(r)le servierende Geisha den Bürgersaal. Letztere beiden sind zwar eher in Japan zu verorten, aber das tat dem Spaß keinen Abbruch.

Das asiatische Thema zog sich dank die Auftritte des Zunftchörli und der Latschari-Clique wie ein bunter Faden durch die jeweils vierstündigen Zunftabende. Die originellen und liebevoll gestalteten Kostüme und Bühnendekorationen waren ein echter Hingucker.

Auch im Publikum saßen etliche Besucher mit bunten Perücken und fantasievollen Verkleidungen. Die Ortschaftsräte aus Minseln mischten sich beispielsweise mit Spielkarten behangen als die Asse vom Dinkelberg unters närrische Volk. Oberzunftmeister Michael Birlin begrüßte nach einem Jahr Pause – im vergangenen Jahr fielen die Zunftabende wegen des Hochrhein-Narrentreffens aus – unter anderem die beiden Eberhard(t)s Klaus und Niethammer.

Die Sorgen einer Wurst

Kurzweilig und unterhaltsam präsentierte sich Sabine Waibel als Klöpfer auf der Zunftbühne, der als Grundnahrungsmittel zur Fasnacht einfach dazu gehört. Allerdings mag es der Klöpfer gar nicht, wenn er mit viel Bier herunter gespült wird, wie Waibel in ihrem Lied sang. „Das war ein richtig knackiger, Basler Klöpfer“, sagte OzumeBirlin über den Auftritt.

China hält Einzug

Vor allem optisch war der Auftritt der Latschari-Clique der Höhepunkt der Zunftabende. Mit einem riesigen asiatischen Drachen schwebten die Mitglieder, gefolgt von den als Chinesen verkleideten Latschari-Musikern, durch den voll besetzten Saal, um auf der Bühne den letzten Hausball unter ganz besonderen Auflagen zu veranstalten. Weil der neue Besitzer des Danner Chinese ist, dürfen beim Hausball nur asiatisches Essen und Trinken serviert werden. Tanzende Reissäcke und die chinesische Schwimmmannschaft, die das Atrium des Danner in ein Aquarium verwandelte, rundeten das Asia-Thema ab. Außerdem sorgtenein Gitarrensolo auf nur einer Saite und der Auftritt eines falschen Gerd Lustig für Beifallsstürme.

Die Gastgeber

Ein eingespieltes Team sind Oberzunftmeister Michael Birlin und Frieda (Sabine Schütz-Baumgartner), die wie immer locker durchs Programm führten. Frieda spielte diesmal keine Putzfrau, sondern eine Sekretärin – „Die letzte aus Weil am Rhein“ – die dank Klaus Eberhardt einen neuen Job im Rheinfelder Rathaus ergattert hat. „Der OB hat einen Magneten in der Hose“, meinte Birlin süffisant dazu.

Maximale Unterhaltung

Ausdauer benötigte das Publikum für den mehr als einstündigen Auftritt der Maximalen. Während zwischendurch drei Nummern wie die Blue Man Group (Bild), die mit Flip-Flops tatsächlich Musik erzeugte, vier Eidgenossen, die ein Medley aus Trinkliedern vortrugen, sowie als Torten verkleide Männer, die zum Udo-Jürgens-Schlager „Aber bitte mit Sahne“ tanzten, noch für Unterhaltung und Kurzweil sorgten, musste bei Bruno „Bruzi“ Zimmermann am Ende sogar der Ton abgestellt werden, damit er von der Bühne verschwand. Dabei begann sein Auftritt vielversprechend. Mittels Zuschauerchat (Applaus, als der bereits lallende Bruzi das Wort nach mehreren Versuchen fehlerfrei über die Lippen bekam) forderte er das Publikum auf, ihm Witze per SMS zu schicken. Leider erzählte er dann doch die gleichen Witze, die meisten unter der Gürtellinie, mit denen er seit 30 Jahren auf der Bühne steht. „Gell Bruzi, morgen schwätzt Du nicht so viel?“, verabschiedete ihn dann auch eine leicht genervte Frieda.

Auf der Asia-Allee

„Wir werden von Chinesen überrollt“, findet nicht nur die Latschari-Clique, sondern auch das Zunftchörli. Sushi-Tempel, Nagelstudios und Thai-Massagen bestimmen das Bild in der Friedrichstraße, die die Sänger in Asia-Allee umgetauft haben. Heike Brombacher (Bild) hat von dort ihre neuen Fingernägel. Gewohnt bissig nahm das Zunftchörli weitere Themen des Stadtgeschehens aufs Korn wie den Eichsler Mammutbaum oder die Warmbacher Straße.

Der doppelte OB

Wie ein Blick in den närrischen Spiegel muss Oberbürgermeister Klaus Eberhardt der Auftritt von Wilfried Markus vorgekommen sein, als dieser in die Bühnenshow der Latschari platzte. Anhand der Frisur, der Kleidung, der Amtskette, aber vor allem an der – übertriebenen – Mimik erkannten die Zuschauer gleich, wer da auf der Bühne stand. Der lustige Auftritt, der regelmäßig von preußischen „Zack Zacks“ und Aufmerksamkeit erheischenden Blicken in die Kameras der Fotografen unterbrochen wurde, hatte einen ersten Hintergrund: Die Latschari wünschen sich vom OB einen Ort, an dem sie ihren Hausball ausrichten können.

Tanzfieber

Die beiden Zunftabende begannen und endeten jeweils schwungvoll mit zwei gelungenen Tanzeinlagen auf der Bühne des Bürgersaals. Den Auftakt machte das Rheinfelder Tanzcenter JustDance mit einer temperamentvollen Hip-Hop-Nummer, am Schluss waren die Grabben aus Herten (Bild) unter anderem mit einem Song von Justin Timberlake laut Ozume Michael Birlin nicht nur tänzerisch eine Augenweide.

Hinter den Kulissen

Um Einlass und Garderobe kümmerte sich die Schmugglergilde. Den Thekendienst übernahmen die Gassemoggis und die Draischiibe. Hinter der Bar standen die Schluuchturmgeischter und die Ohräquäler. Um die Kaffeebar kümmerten sich die Gambrinus-Wiibly und die Flyburg-Hexen sowie um die Brötli-Bar die Froschen-Clique und die St.-Anna-Loch-Teufel. Um die Requisiten kümmerten sich die Dinkelberg-Schraten sowie um Beleuchtung und Ton Rainer und Tim Schick. Die Maske übernahm Heike Brombacher. Die Stühle stellten das Ahnennest und die Guggis auf. Das Saubermachen und Abräumen lag in den Händen der Wasserfall-Dämonen und des Narrennests Degerfelden. Die Gesamtleitung hatte Michael Birlin inne. Für die musikalische Begleitung mit Tanz sorgte die Band Sax & Key aus Schopfheim.

