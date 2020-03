von Verena Pichler

Schwörstadt

Die Gemeinde Schwörstadt hält sich an diese Empfehlungen, wie Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat auf Nachfrage erklärt. „Es ist gut, wenn es in diesen Fragen nicht zu einem Flickenteppich kommt.“

Grenzach-Wyhlen

Auch die Gemeinde Grenzach-Wyhlen verzichtet auf die April-Gebühren in den gemeindeeigenen und freien Einrichtungen. Außerdem, so Bürgermeister Tobias Benz, werden keine Gebühren für die Schülerbetreuung sowie für die Mittagessenverpflegung eingezogen.

Diese Entscheidung gilt zudem für alle Kinder, unabhängig davon, ob eine Notbetreuung in Anspruch genommen wurde. „So möchte die Gemeinde Eltern, die in systemkritischen Bereichen arbeiten, für ihren Einsatz in dieser außergewöhnlichen Zeit danken“, sagt Benz. Aber er macht auch deutlich, dass die Kommunen damit in Vorleistung gehen, und erwartet vom Land finanzielle Unterstützung.

Rheinfelden

Wie hoch die ausfallen, zeigt das Beispiel Rheinfelden. Die Stadt hat die Eltern darüber informiert, dass sie auch für den April die Gebühren einziehen wird. „Eine Aussetzung würde einen sechsstelligen Einnahmeverlust bedeuten, während die Kosten weiter in voller Höhe anfallen“, heißt es in dem Schreiben, das der Redaktion vorliegt.

Und weiter: Eine Entscheidung dieser Tragweite könne nur der Gemeinderat treffen. Wie hart der Elternbrief einige Familien getroffen hat, macht diese Leserzuschrift von Freitag deutlich: „Meine Frau erwartet unser zweites Kind und ich bin, wenn alles so schlimm bleibt, ab dem 19. April in Kurzarbeit. Und nun sollen wir für eine Leistung bezahlen die wir nicht mal in Anspruch nehmen können?“, schreibt Christoph Späth, auch an Armin Zimmermann, Leiter des Amtes für Familie, Jugend und Senioren. Bei dem „laufen die Telefondrähte heiß“, wie er gegenüber der Zeitung erklärte.

Am Freitagmittag erklärte die Stadt folgendes: „Da ein Verzicht der Beiträge die Stadt 220.000 Euro kostet, muss darüber der Gemeinderat entscheiden.“ Die Kitagebühren würden in der Sitzung am 23. April behandelt. Bei einem positiven Votum, würde die Stadt als Ersatz die Zahlung für Mai aussetzen.