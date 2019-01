von Ingrid Böhm-Jacob

Wer an einer seiner historischen Führungen durch die Schlossanlage in Beuggen einmal teilgenommen hatte, war begeistert vom Kenntnisreichtum und der Erzählgabe Jost Baiers, Geschichte von einst spannend für Menschen von heute zu vermitteln. Als Mitglied im Freundeskreis Schloss Beuggen hat es Baier verstanden, zahlreiche Menschen für die Anlage zu interessieren.

Ein vielseitiger Mensch

Doch nicht nur auf diesem Feld engagierte sich der Mathematik- und Physiklehrer. Von seinem naturwissenschaftlichen Wissen profitierten viele Schüler, die bei ihm Nachhilfe fanden. Als vielseitiger Mensch hat Baier seine Fähigkeiten über lange Jahre in der Volkshochschule eingebracht, nach seiner Pensionierung an der Realschule als ständiger Dozent. Als Referent machte er sich ebenso einen Namen wie als Reiseleiter. Die Fahrten ins Cern in Genf hat Baier kenntnisreich geleitet und sehr viele Länder der Erde hat er aus eigener Anschauung gekannt.

Führungsverantwortung bei der VHS

In der auf Vereinsbasis organisierten VHS übernahm er außerdem sechs Jahre lang bis 2017 Führungsverantwortung als Vorsitzender. In diese Zeit fiel der Aufbau des Abend-Gymnasiums und das 50-jährige Jubiläum der Bildungseinrichtung.

Aber auch kirchlich war Baier ehrenamtlich engagiert im Ältestenkreis der evangelischen Gemeinde und in der Gestaltung von Freizeiten. Seiner schweren Krankheit ist Baier am 2. Januar im Alter von 75 Jahren erlegen.