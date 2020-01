von Ingrid Böhm

Als Mann der ersten Stunde in der 57 Jahre alten Städtepartnerschaft zwischen Rheinfelden und Fécamp hat Guy Bellet große Verdienste erworben. Der Förderer der Aussöhnung und Freundschaftsstifter zwischen den Menschen beider Städte war eine prägende Kraft. Er ist jetzt im Alter von 97 Jahren in der Normandie gestorben. Mit Guy Bellet verliert Rheinfelden einen entscheidenden Motor deutsch-französischer Verständigung nach dem Zweiten Weltkrieg.

Rheinfelden Rheinfelden und Fécamp: Das ist eine innige Freundschaft Das könnte Sie auch interessieren

Dass aus dem einstigen Kriegsgefangenen, der 1942 in einem Lager in Deutschland als Zwangsarbeiter festhalten wurde, ein engagierter Freund der deutsch-französischen Verbindung wurde, war nicht selbstverständlich. Er hat es auch einem persönlichen Schlüsselerlebnis zugeschrieben, von dem er der Tageszeitung 2013 in einem Interview anlässlich der 50-jährigen Städtepartnerschaft berichtete. Seine große menschliche Hilfsbereitschaft für einen verletzten kleinen deutschen Jungen hat einst bewirkt, dass aus kriegerischer Feindschaft in der Bevölkerung friedliche Freundschaft wurde. Franziska, so hieß die Mutter des kleinen Jungen, habe ihm das Überleben ermöglicht, weil sie ihn aus dem Arbeitslager mit seinen unmenschlichen Bedingungen holte, ihm zu Essen gab und einen Ort zum Überleben.

Rheinfelden Rheinfelden pflegt eine intensive Jugendarbeit Das könnte Sie auch interessieren

Es sollten aber einige Jahre vergehen, ehe Guy Bellet über die persönliche Beziehung hinaus für Fécamp in der Städtepartnerschaft aktiv und federführend werden sollte. Der Jurist und spätere Richter am Handelsgericht arbeitete nach dem Krieg zunächst als Rechtsberater für Immobilienangelegenheiten und Vermögensverwalter. 1963 bat ihn der damalige Bürgermeister Fécamps, Maurice Sadorge, dem Comité du Jumelage Rheinfelden-Fécamp beizutreten.

Ein wichtiges Bindeglied war damals Erwin Grund, der bei der Stadt Rheinfelden für die Finanzen zuständig war und im Krieg als Soldat Yport kennengelernt hat, einen Nachbarort Fécamps. Der damalige Rheinfelder Oberbürgermeister Herbert King zeigte sich nicht nur einverstanden, sondern auch erfreut, sich mit einer Fischerstadt am Atlantik zu verschwistern und Sadorge wiederum wollte gerne den Schwarzwald kennenlernen.

Rheinfelden Strand in Fécamp hat viel zu bieten Das könnte Sie auch interessieren

Bellet bezeichnete die Partnerschaft Fécamp – Rheinfelden von Anfang an als „Herzenssache“. Eine Welle der Freundschaft schlug den Franzosen bei ihrem ersten Besuch am Rhein entgegen. Guy Bellet hat dem Verschwisterungsausschuss von Beginn an angehört und zehn Jahre lang den Vorsitz im Comité du Jumelage bis 1994 geführt. In dieser Zeit hat er sich auch für den Austausch von Schülern und Senioren in Fécamp eingesetzt.

Bellet hat zahlreiche Würdigungen und Auszeichnungen für seine Bemühungen erhalten, Frankreich und Deutschland einander näher zu bringen. Er war unter anderem Träger der Medaille féderale, des Echelon or und des französischen Verdienstordens. Bellet war auch in der Organisation für Zwangsarbeiter in der Normandie aktiv. 1995 verlieh ihm Fécamp die Ehrenmedaille für die deutsch-französische Aussöhnung.

Ebenfalls 1995 zeichnete ihn die Stadt Rheinfelden mit der Verdienstmedaille in Silber für seinen 30-jährigen Einsatz für die Städtepartnerschaft aus. Die Pflege der Städtepartnerschaft hat er auch hochgehalten, als sie schon selbstverständlich wurde.